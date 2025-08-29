Mióta a Kansas City Chiefs sztárja, Travis Kelce eljegyezte Taylor Swiftet, a média figyelme nem akar lankadni – most épp Kelce egyik büszkesége, a Swift Delivery nevű versenyló miatt került a címlapokra a sztárpár.

Travis Kelce és Taylor Swift nagyon boldogok

Travis Kelce Taylor Swiftról nevezte el a versenylovat

A Kelce által tavaly megvásárolt jelentős tulajdonrész óriási sikereket hozott: a négyéves Swift Delivery karrierje során már négyszer győzött a 14 indulásból és összesen több mint 150 ezer fontot nyert eddig. Most pedig az énekesnőről nevezte el az állatot, a sokadik eljegyzési ajándékként.

Szeptember 6-án a Swift Delivery indul a Mint Millions Invitational versenyen is Kentucky Downsban, ahol akár egymillió fontos pénzdíjjal is gazdagodhat a győztes ló tulajdonosa. Ez nem csupán Kelce karrierjének legnagyobb egyéni pénznyereménye lenne, hanem egészen különleges eljegyzési ajándék is Taylor Swift számára.

Az immár Swift Delivery névre hallgató ló múlt hónapban elért sikere után így nyilatkozott a versenyző, Patrick Husbands:

Annyira szeretem ezt a lovat. 36 év alatt sok jó lovat lovagoltam már, de ez megérintett. Ha hiszel valamiben, csak idő kérdése, hogy mikor válik valóra.

Taylor Swift hét elején Instagramon jelentette be az eljegyzést, amitől megőrültek a rajongók. A posztban humorosan így jellemezte új párját: „Az angoltanárod és a testnevelőtanárod összeházasodik.” Később az is kiderült, hogy Kelce két héttel ezelőtt egy meghitt ceremónián kérte meg Swift kezét.