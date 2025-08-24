Az Arsenal kiütötte az újonc Leeds United együttesét a Premier League-ben, Viktor Gyökeres pedig megszerezte az új csapatában az első góljait.

Viktor Gyökeres legújabb gólöröme

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Viktor Gyökeres üzent a trollkodóknak

Ami a meccset illeti, a sikerükkel két kör után is százszázalékos londoni Ágyúsok az első félidőben egy szöglet után szereztek vezetést, majd a játékrész hosszabbításban az első gólt fejelő holland Jurriën Timber ezúttal Bukayo Sakát ugratta ki, aki kilőtte a hosszú felső sarkot. Utóbbit a fordulás után sérülés miatt viszonylag hamar le kellett cserélni ugyan, de csapattársai nem álltak le a gólgyártással: előbb az egyik legdrágább nyári szerzemény, a svéd Viktor Gyökeres volt eredményes, majd Timber második góljával vált fölényessé a hazai siker, amit a hosszabbításban Gyökeres büntetője tett teljessé.

A magyar felmenőkkel bíró támadót sokan trollkodták a közösségi médiában, mert sokat tapogatta a haját a Manchester United elleni mérkőzésen, amikor még finoman fogalmazva sem nyújtott jó teljesítményt. Nos, Gyökeres frappáns gólörömmel válaszolt, a második találatát követően a kamerába nézve igazgatta meg a haját.

Viktor Gyökeres blatantly giving us that “hair flicks” new celebration to silence all his critics. 😅😅



pic.twitter.com/Fk5nMCXhoI — Charles 🥷🏻 (@AfcN5charles) August 23, 2025

A drukkerek szerint új gólöröm született, most már mindenki arra kíváncsi, vajon egyszerre válasz volt-e a vele trollkodóknak, vagy jövőben többször is előkerül-e majd a "hajigazgatás".

Érdekesség, hogy a londoniaknál a 64. percben beállt Max Dowman 15 évesen és 235 naposan debütált a Premier League-ben, ezt nála fiatalabban csak a szintén arsenalos Ethan Nwaneri tette meg 2022 szeptemberében, amikor a Brentford ellen 15 évesen és 181 naposan kapott lehetőséget.

Az Arsenal a mérkőzés előtt újabb csatárt is igazolt: az angol válogatott Eberechi Eze - sajtóhírek szerint - 67,5 millió fontért (30,8 milliárd forint) szerződött a főváros déli részéből, a Crystal Palace-tól az északiba.