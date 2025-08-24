Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egy hónapra bezár a Keleti – mutatjuk, mi várható!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, az Arsenal odahaza könnyedén, 5-0-ra legyőzte az újonc Leeds United csapatát az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának szombati játéknapján. A meccs egyik hőse a két gólt szerző Viktor Gyökeres volt, a magyar származású svéd válogatott támadó pedig a gólörömével üzent a korábban vele trollkodó szurkolóknak.

Az Arsenal kiütötte az újonc Leeds United együttesét a Premier League-ben, Viktor Gyökeres pedig megszerezte az új csapatában az első góljait.

Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyökeres celebrates scoring the team's fifth goal from the penalty spot during the English Premier League football match between Arsenal and Leeds United at the Emirates Stadium in London on August 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Viktor Gyökeres legújabb gólöröme
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Viktor Gyökeres üzent a trollkodóknak

Ami a meccset illeti, a sikerükkel két kör után is százszázalékos londoni Ágyúsok az első félidőben egy szöglet után szereztek vezetést, majd a játékrész hosszabbításban az első gólt fejelő holland Jurriën Timber ezúttal Bukayo Sakát ugratta ki, aki kilőtte a hosszú felső sarkot. Utóbbit a fordulás után sérülés miatt viszonylag hamar le kellett cserélni ugyan, de csapattársai nem álltak le a gólgyártással: előbb az egyik legdrágább nyári szerzemény, a svéd Viktor Gyökeres volt eredményes, majd Timber második góljával vált fölényessé a hazai siker, amit a hosszabbításban Gyökeres büntetője tett teljessé.

A magyar felmenőkkel bíró támadót sokan trollkodták a közösségi médiában, mert sokat tapogatta a haját a Manchester United elleni mérkőzésen, amikor még finoman fogalmazva sem nyújtott jó teljesítményt. Nos, Gyökeres frappáns gólörömmel válaszolt, a második találatát követően a kamerába nézve igazgatta meg a haját.

A drukkerek szerint új gólöröm született, most már mindenki arra kíváncsi, vajon egyszerre válasz volt-e a vele trollkodóknak, vagy jövőben többször is előkerül-e majd a "hajigazgatás".

Érdekesség, hogy a londoniaknál a 64. percben beállt Max Dowman 15 évesen és 235 naposan debütált a Premier League-ben, ezt nála fiatalabban csak a szintén arsenalos Ethan Nwaneri tette meg 2022 szeptemberében, amikor a Brentford ellen 15 évesen és 181 naposan kapott lehetőséget.

Az Arsenal a mérkőzés előtt újabb csatárt is igazolt: az angol válogatott Eberechi Eze - sajtóhírek szerint - 67,5 millió fontért (30,8 milliárd forint) szerződött a főváros déli részéből, a Crystal Palace-tól az északiba.

Az egész internet a Manchester City új potyakapusán röhög – fotó, videó
Az Arsenal igazi mészárlást rendezett a Premier League-ben
Hazai pályán kapott döbbenetes pofont a Manchester City
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!