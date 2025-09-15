Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A női világelső 11 éve nem látott bravúrt okozva nyert az év negyedik Grand Slam-tornáján, a US Openen. Jelenleg kétségtelenül az egyéniben négyszeres GS-győztes Arina Szabalenka a világ legjobbja a női teniszezők között, ám a fehérorosz szépség nem csak a pályán sikeres. A 27 éves klasszis a közösségi médiában is elképesztő népszerűségnek örvend, gyakran lepi meg szexi fotóival és érzéki táncaival a rajongóit. Szabalenka ma már jóval több mint egy teniszező, egy feltűnő jelenség, akire lehetetlen nem odafigyelni.

Arina Szabalenka New Yorkban olyan bravúrt hajtott végre, ami 11 éve nem sikerült egyetlen női teniszezőnek sem, ugyanis megvédte címét az amerikai keménypályás Grand Slam-tornán. A fehérorosz játékos ezzel őrzi éllovas pozícióját a világranglistán a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt, ám nem csak a teniszvilágban örvend hatalmas népszerűségnek és rengeteg elismerésnek.

A fehérorosz sztárjátékos, Arina Szabalenka a teniszvilág csúcsán
A fehérorosz sztárjátékos, Arina Szabalenka a teniszvilág csúcsán
Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Arina Szabalenka vesztesnek érezte magát a kudarcok után

Mielőtt a közösségi médiában betöltött szerepét hoznánk szóba, érdemes megemlíteni, hogy a Minszkben született Arina Szabalenka az édesapja hatására kedvelte meg a teniszt, majd 2015-ben vált profi játékossá. Egyéniben már 21 tornagyőzelmet aratott, első Grand Slam-sikere a 2023-as Australian Openen történt. Eddig összesen négy GS-tornát nyert szólóban és kettőt párosban, mindkét kategóriában volt már világelső. Egyéniben jelenleg is éllovas, ez az év azonban a US Open-diadalig balszerencsésen alakult számára. Szabalenka ezt megelőzően idén már háromszor járt a Grand Slam-győzelem közelében – döntőt játszott az Australian Openen és a Roland Garroson, Wimbledonban pedig az elődöntőig jutott –, ám mindhárom alkalommal fájó vereséget szenvedett, gyakran úgy, hogy vezetett a mérkőzésen.

Wimbledoni kudarca után, amikor épp nyaralásra készült, megtörten nyilatkozott. „Ott leszek a tengerparton, minden gyönyörű, és csak arra tudok gondolni, hogy vesztettem. 

Egy vesztes vagyok. Utálom magam. Ez az egész egy érzelmi hullámvasút. Amikor nyersz, az egész világ szépnek tűnik. De amikor veszítesz, egyszerűen lehetetlen élvezni az életet.

Ez az, amit a sportolói lét magával hoz. Minden attól függ, hogy mit mutatsz az eredményjelzőn” – mondta elkeseredetten a 27 éves játékos, aki később a US Open-sikerrel megtörte rossz sorozatát.

Winner US player Amanda Anisimova (L) reacts behind Belarus's Aryna Sabalenka at the end of their women's singles semi-final tennis match on the eleventh day of the 2025 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 10, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Wimbledoni kiesése után Szabalenka maga alatt volt
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Szabalenka népszerűsége töretlen, a TikTokon is hatalmas sztár

Annak ellenére, hogy a vereségek után vesztesnek tartotta magát, Szabalenka határozottan nem az, sőt. Az orosz-ukrán háború miatt az orosz és fehérorosz sportolók számára nehézséget okozott szponzorokat találniuk, a négyszeres GS-győztes sztár azonban számos jövedelmező megállapodást kötött. A 27 éves játékosnak befektetőként van részsedése a Beekeeper's Naturals wellnessmárkában és az Olipop szódában, továbbá szerepelt a Netflix teniszes dokumentumfilm-sorozatában, a „Break Point”-ban is. 

A női teniszezők között az amerikai Coco Gauff mögött Szabalenka a legjobban fizetett sportolónő, évi 27,4 millió dolláros (6,6 milliárd forint) összbevétellel, 

amelyből 15 millió a különböző szponzori szerződésekből, reklámbevételekből és a pályán kívüli szerepvállalásokból származik.

A szexi teniszező a közösségi médiában is tarol, az Instagramon közel 4 milliós követőtáborral rendelkezik. A merész képektől sem riad vissza Szabalenka, rajongóit sikerült már félmeztelen fotóval lenyűgöznie, de a TikTokon is hódít, a Roland Garros női egyesének elődöntője, a Swiatek elleni csata előtt érzéki tánccal oldotta a feszültséget. 

Arina Szabalenkáról ide kattintva lehet megtekinteni további szexi képeket.

Emberségből és segítőkészségből is jelesre vizsgázott már a világelső, az idei wimbledoni elődöntőben egy rosszulléttel küzdő nézőnek segített egy kulacs vízzel, a közönség pedig vastapssal jutalmazta érte. A US Open megnyerése után azt is megmutatta, hogyan tud bulizni. 

A finálé utáni sajtótájékoztatóra síszemüvegben és egy üveg pezsgővel a kezében érkezett, még viccelődött is az újságírókkal, 

sőt, az egyiküknek egy pohár pezsgőt is felajánlott. Persze, mire eljutott az újságírókhoz, valóságos pezsgőháborút rendezett csapatával a folyosón, amivel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy „jó móka volt”.

A US Openen aratott sikere után egy másik nagy alakítása is volt Szabalenkának, aki közös műsorban szerepelt a férfi győztessel, a szintén világelső Carlos Alcarazzal a Grand Slam-torna után. 

A Today show élő adásában mindketten büszkén mutogatták trófeáikat, majd a fehérorosz szépség óriási bakit vétett, miközben azt ecsetelte, mennyire imád TikTok-videókat készíteni.  

„Ja, egy TikTok-videót csináltam Jann-nal…öhm Jannik…” – mondta zavartan Jannik Sinerre, a spanyol döntős ellenfelére gondolva, akivel sikerült összekevernie Alcarazt. A show műsorvezetői ennek hallatán nevetve reagáltak, mire Alcaraz játékosan dühös távozást imitált egy pillanatra, Szabalenka pedig gyorsan mentegetőzve kért elnézést.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 08: US Open 2025 Champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz of Spain are interviewed holding their trophies while filming for the Today Show following following their victories in the Men's and Women's Singles finals at Rockefeller Plaza on September 08, 2025 in New York City. Clive Brunskill/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Szabalenka még Alcarazt is kiakasztotta
Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szabalenkát tavasszal szörnyű tragédia érte, ugyanis 42 éves korában meghalt a volt szerelme, a korábbi profi jégkorongozó Konsztantyin Kolcov. „Konsztantyin halála egy elképzelhetetlen tragédia, és bár már nem voltunk együtt, a szívem összetört” – mondta a világelső, aki jelenleg egy brazil üzletemberrel, Georgios Frangulisszal alkot egy párt.

A világ legjobb női teniszezője egy rendkívül színes egyéniség, akit szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Arina Szabalenka a pályán és azon kívül is ellenállhatatlan, ahol megjelenik, ott garantáltan valami emlékezetes dolog történik. Visszavonulása után családot szeretne alapítani az influenszerként is hihetetlenül népszerű fehérorosz klasszis, akinek minden bizonnyal nem kell majd aggódnia akkor sem, amikor abbahagyja a teniszt, mert százával fogja kapni a különféle megkereséseket.

  • Kapcsolódó cikkek
Mégsem Raducanu – igazi szőke bombázó Carlos Alcaraz új barátnője? – fotó
Meglepő fotón David Beckham és a tenisz egykori szexszimbóluma
A teniszvilág szexi botrányhősnője meglepő helyen villantott – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!