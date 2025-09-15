Arina Szabalenka New Yorkban olyan bravúrt hajtott végre, ami 11 éve nem sikerült egyetlen női teniszezőnek sem, ugyanis megvédte címét az amerikai keménypályás Grand Slam-tornán. A fehérorosz játékos ezzel őrzi éllovas pozícióját a világranglistán a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt, ám nem csak a teniszvilágban örvend hatalmas népszerűségnek és rengeteg elismerésnek.

A fehérorosz sztárjátékos, Arina Szabalenka a teniszvilág csúcsán

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Arina Szabalenka vesztesnek érezte magát a kudarcok után

Mielőtt a közösségi médiában betöltött szerepét hoznánk szóba, érdemes megemlíteni, hogy a Minszkben született Arina Szabalenka az édesapja hatására kedvelte meg a teniszt, majd 2015-ben vált profi játékossá. Egyéniben már 21 tornagyőzelmet aratott, első Grand Slam-sikere a 2023-as Australian Openen történt. Eddig összesen négy GS-tornát nyert szólóban és kettőt párosban, mindkét kategóriában volt már világelső. Egyéniben jelenleg is éllovas, ez az év azonban a US Open-diadalig balszerencsésen alakult számára. Szabalenka ezt megelőzően idén már háromszor járt a Grand Slam-győzelem közelében – döntőt játszott az Australian Openen és a Roland Garroson, Wimbledonban pedig az elődöntőig jutott –, ám mindhárom alkalommal fájó vereséget szenvedett, gyakran úgy, hogy vezetett a mérkőzésen.

Wimbledoni kudarca után, amikor épp nyaralásra készült, megtörten nyilatkozott. „Ott leszek a tengerparton, minden gyönyörű, és csak arra tudok gondolni, hogy vesztettem.

Egy vesztes vagyok. Utálom magam. Ez az egész egy érzelmi hullámvasút. Amikor nyersz, az egész világ szépnek tűnik. De amikor veszítesz, egyszerűen lehetetlen élvezni az életet.

Ez az, amit a sportolói lét magával hoz. Minden attól függ, hogy mit mutatsz az eredményjelzőn” – mondta elkeseredetten a 27 éves játékos, aki később a US Open-sikerrel megtörte rossz sorozatát.

Wimbledoni kiesése után Szabalenka maga alatt volt

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Szabalenka népszerűsége töretlen, a TikTokon is hatalmas sztár

Annak ellenére, hogy a vereségek után vesztesnek tartotta magát, Szabalenka határozottan nem az, sőt. Az orosz-ukrán háború miatt az orosz és fehérorosz sportolók számára nehézséget okozott szponzorokat találniuk, a négyszeres GS-győztes sztár azonban számos jövedelmező megállapodást kötött. A 27 éves játékosnak befektetőként van részsedése a Beekeeper's Naturals wellnessmárkában és az Olipop szódában, továbbá szerepelt a Netflix teniszes dokumentumfilm-sorozatában, a „Break Point”-ban is.

A női teniszezők között az amerikai Coco Gauff mögött Szabalenka a legjobban fizetett sportolónő, évi 27,4 millió dolláros (6,6 milliárd forint) összbevétellel,

amelyből 15 millió a különböző szponzori szerződésekből, reklámbevételekből és a pályán kívüli szerepvállalásokból származik.