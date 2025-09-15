Arina Szabalenka New Yorkban olyan bravúrt hajtott végre, ami 11 éve nem sikerült egyetlen női teniszezőnek sem, ugyanis megvédte címét az amerikai keménypályás Grand Slam-tornán. A fehérorosz játékos ezzel őrzi éllovas pozícióját a világranglistán a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt, ám nem csak a teniszvilágban örvend hatalmas népszerűségnek és rengeteg elismerésnek.
Mielőtt a közösségi médiában betöltött szerepét hoznánk szóba, érdemes megemlíteni, hogy a Minszkben született Arina Szabalenka az édesapja hatására kedvelte meg a teniszt, majd 2015-ben vált profi játékossá. Egyéniben már 21 tornagyőzelmet aratott, első Grand Slam-sikere a 2023-as Australian Openen történt. Eddig összesen négy GS-tornát nyert szólóban és kettőt párosban, mindkét kategóriában volt már világelső. Egyéniben jelenleg is éllovas, ez az év azonban a US Open-diadalig balszerencsésen alakult számára. Szabalenka ezt megelőzően idén már háromszor járt a Grand Slam-győzelem közelében – döntőt játszott az Australian Openen és a Roland Garroson, Wimbledonban pedig az elődöntőig jutott –, ám mindhárom alkalommal fájó vereséget szenvedett, gyakran úgy, hogy vezetett a mérkőzésen.
Wimbledoni kudarca után, amikor épp nyaralásra készült, megtörten nyilatkozott. „Ott leszek a tengerparton, minden gyönyörű, és csak arra tudok gondolni, hogy vesztettem.
Egy vesztes vagyok. Utálom magam. Ez az egész egy érzelmi hullámvasút. Amikor nyersz, az egész világ szépnek tűnik. De amikor veszítesz, egyszerűen lehetetlen élvezni az életet.
Ez az, amit a sportolói lét magával hoz. Minden attól függ, hogy mit mutatsz az eredményjelzőn” – mondta elkeseredetten a 27 éves játékos, aki később a US Open-sikerrel megtörte rossz sorozatát.
Annak ellenére, hogy a vereségek után vesztesnek tartotta magát, Szabalenka határozottan nem az, sőt. Az orosz-ukrán háború miatt az orosz és fehérorosz sportolók számára nehézséget okozott szponzorokat találniuk, a négyszeres GS-győztes sztár azonban számos jövedelmező megállapodást kötött. A 27 éves játékosnak befektetőként van részsedése a Beekeeper's Naturals wellnessmárkában és az Olipop szódában, továbbá szerepelt a Netflix teniszes dokumentumfilm-sorozatában, a „Break Point”-ban is.
A női teniszezők között az amerikai Coco Gauff mögött Szabalenka a legjobban fizetett sportolónő, évi 27,4 millió dolláros (6,6 milliárd forint) összbevétellel,
amelyből 15 millió a különböző szponzori szerződésekből, reklámbevételekből és a pályán kívüli szerepvállalásokból származik.
A szexi teniszező a közösségi médiában is tarol, az Instagramon közel 4 milliós követőtáborral rendelkezik. A merész képektől sem riad vissza Szabalenka, rajongóit sikerült már félmeztelen fotóval lenyűgöznie, de a TikTokon is hódít, a Roland Garros női egyesének elődöntője, a Swiatek elleni csata előtt érzéki tánccal oldotta a feszültséget.
Arina Szabalenkáról ide kattintva lehet megtekinteni további szexi képeket.
Emberségből és segítőkészségből is jelesre vizsgázott már a világelső, az idei wimbledoni elődöntőben egy rosszulléttel küzdő nézőnek segített egy kulacs vízzel, a közönség pedig vastapssal jutalmazta érte. A US Open megnyerése után azt is megmutatta, hogyan tud bulizni.
A finálé utáni sajtótájékoztatóra síszemüvegben és egy üveg pezsgővel a kezében érkezett, még viccelődött is az újságírókkal,
sőt, az egyiküknek egy pohár pezsgőt is felajánlott. Persze, mire eljutott az újságírókhoz, valóságos pezsgőháborút rendezett csapatával a folyosón, amivel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy „jó móka volt”.
A US Openen aratott sikere után egy másik nagy alakítása is volt Szabalenkának, aki közös műsorban szerepelt a férfi győztessel, a szintén világelső Carlos Alcarazzal a Grand Slam-torna után.
A Today show élő adásában mindketten büszkén mutogatták trófeáikat, majd a fehérorosz szépség óriási bakit vétett, miközben azt ecsetelte, mennyire imád TikTok-videókat készíteni.
„Ja, egy TikTok-videót csináltam Jann-nal…öhm Jannik…” – mondta zavartan Jannik Sinerre, a spanyol döntős ellenfelére gondolva, akivel sikerült összekevernie Alcarazt. A show műsorvezetői ennek hallatán nevetve reagáltak, mire Alcaraz játékosan dühös távozást imitált egy pillanatra, Szabalenka pedig gyorsan mentegetőzve kért elnézést.
Szabalenkát tavasszal szörnyű tragédia érte, ugyanis 42 éves korában meghalt a volt szerelme, a korábbi profi jégkorongozó Konsztantyin Kolcov. „Konsztantyin halála egy elképzelhetetlen tragédia, és bár már nem voltunk együtt, a szívem összetört” – mondta a világelső, aki jelenleg egy brazil üzletemberrel, Georgios Frangulisszal alkot egy párt.
A világ legjobb női teniszezője egy rendkívül színes egyéniség, akit szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Arina Szabalenka a pályán és azon kívül is ellenállhatatlan, ahol megjelenik, ott garantáltan valami emlékezetes dolog történik. Visszavonulása után családot szeretne alapítani az influenszerként is hihetetlenül népszerű fehérorosz klasszis, akinek minden bizonnyal nem kell majd aggódnia akkor sem, amikor abbahagyja a teniszt, mert százával fogja kapni a különféle megkereséseket.