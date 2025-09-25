A 27 éves rutinos futónő ott volt Tokióban is az atlétikai világbajnokságon, de legnagyobb eredményeit nem itt, hanem még négy évvel korábban, a koronavírus világjárvány miatt egy évvel elhalasztott tokiói nyári olimpián érte el. Bukowiecka ekkor elkövette azt a bravúrt, hogy egyetlen olimpia alatt sikerült neki mindhárom színű éremből egyet-egyet megnyerni.

Az atlétika szépsége, a lengyel Natalia Bukowiecka

Fotó: Natalia Bukowiecka Facebook-oldala

Az atlétika egyik legszebbje a lengyel futó

Bukowiecka a japán fővárosban 2021-ben a 4x400 méteres vegyesváltóval lett aranyérmes az olimpián, második lett a női 400 méteres váltóval és végül egyéniben a 400 méteres síkfutásban lett harmadik. Nem mellesleg mi is emlékezhetünk a kiváló futóra, hiszen 2023-ban a budapesti világbajnokságon második helyen ért célba a 400-as döntőben.

Magánéletét tekintve 2024. szeptember 28-án Bukowiecka feleségül ment Konrad Bukowiecki lengyel súlylökőhöz, akivel 2018 óta voltak kapcsolatban.