New Yorkban a friss US Open férfi és női egyes bajnokai, Carlos Alcaraz és Arina Szabalenka együtt vendégeskedtek a Today show stúdiójában, ahol mindketten büszkén mutogatták frissen nyert trófeáikat, majd jött a nem mindennapi baki.

Carlos Alcaraz jót nevetett Arina Szabalenka bakiján

Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Váratlan baki a kamerák előtt

Szabalenka történelmet írt: Serena Williams 2014-es bravúrja óta ő az első női játékos, aki megvédte címét a Flushing Meadowsban, amikor az amerikai Amanda Anisimovát győzte le 6–3, 7–6-ra a szombati döntőben. Alcaraz sem maradt el a sikerekben: az ifjú spanyol Jannik Sinner ellen aratott 6–2, 3–6, 6–1, 6–4-es győzelmet a vasárnapi, csúszással kezdődő fináléban, amivel visszahódította a világranglista első helyét az olasz riválistól.

Szabalenka a műsorban büszkén beszélt arról, hogy imád TikTok-videókat készíteni, ám mikor saját videói kapcsán Alcarazhoz fordult, véletlenül összekeverte a neveket:

Ja, egy TikTokot csináltam Jann-nal… öhm Jannik…

– mondta zavartan, Jannik Sinerre, a spanyol döntős ellenfelére gondolva.

A show műsorvezetői nevetve reagáltak: „Whoa, whoa, whoa!”, mire Alcaraz játékosan dühös távozást imitált egy pillanatra. Szabalenka gyorsan mentegetőzött: „Carlos, tényleg sajnálom. Tudod mit, töröljük ezt inkább.” Alcaraz laza humorral reagált: „Reggel kilenc van, ne aggódj!” – mondta, ezzel is oldva a hangulatot.

A pillanat után Sabalenka viccesen megjegyezte: „Ez volt életem legnagyobb bakija!” Bár ki akarta vágni az incidenst, a felvételt végül nem törölték, a bajnokok hamar túlléptek rajta, és elkészítettek egy közös TikTok videót.

A videón mindketten táncoltak trófeáikkal, Sabalenka magabiztosan pózolt, míg Alcaraz bevallása szerint még mindig nem érti, pontosan mit csinált a felvételen.

Az interjúban Alcaraz elismerően beszélt Jannik Sinnerrel kialakult rivalizálásról, amely elmondása szerint folyamatos motivációt ad neki:

Folyton a határokat feszegetjük egymás ellen, az edzéseim is arról szólnak, hogyan tudnék fejlődni és legyőzni Jannikot. Ez a rivalizálás különleges,

a Grand Slameket megosztva, a legnagyobb célokért harcolva. Neki köszönhetően lettem jobb játékos, szerintem ez teszi igazán naggyá ezt a párharcot.”