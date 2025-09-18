Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Gulácsi Péter és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a nyári átigazolási időszak utolsó napján szerződtette Conrad Hardert. A dán csatár nem egyedül érkezett Lipcsébe, a barátnője, Emma Jensen is elkísérte, és az elkövetkezendő napokban minden szem rá fog szegeződni.

Az egyszeres dán válogatott Conrad Harder a nyári átigazolási időszak utolsó napján igazolt a portugál Sportingtól az RB Leipzighez, ami mint később kiderült, mindössze 15 másodpercen múlott. A 20 éves támadó öt évre kötelezte el magát új csapatához, a szerződéskötéskor pedig a barátnője, Emma Jensen is jelen volt. Ráadásul a barátja miatt egyenesen Portugáliából utazott Lipcsébe.

A dán válogatott Conrad Harder után a barátnője is Lipcsében köthet ki
A dán válogatott Conrad Harder után a barátnője is Lipcsében köthet ki
Fotó: JAN WOITAS / DPA

Szerelmespár Gulácsiéknál, az újonc barátnője próbajátékon van

Gulácsi Péter és Willi Orbán új csapattársának barátnője maga is focista. A csinos védő idén nyáron igazolt az FC Köbenhavn csapatától a portugál másodosztályú Amora FC-hez, éppen azért, hogy közelebb legyen a barátjához, aki pechjére néhány héttel később már Németországban kötött ki.

Könnyen lehet azonban, hogy Jensen hamarosan követni fogja Hardert, ugyanis a héten próbajátékon szerepel az RB Lipzig U20-as női csapatánál.

Emma szerződése lejárt, és velem együtt Lipcsébe költözött. Remélhetőleg találunk valamit itt a számára”

 – mondta a bemutatkozása alkalmával Harder, aki a Mainz elleni győztes bajnokin már be is mutatkozhatott a Leipzigben. 

Conrad Harder barátnője már Lipcsében edz, télen szerződést kaphat
Fotó: RB Leipzig

A Lipcse sportigazgatója, Viola Odebrecht korábban elmondta, hogy nyitott lenne az igazolásra, annak ellenére, hogy már lezárult a nyári átigazolási időszak. Ha Jansennek sikerülne meggyőzni a lipcsei vezetőséget, akkor is legkorábban csak januárban szerződtethetnék.

Ez lenne egyébként csupán a második alkalom az RB Leipzig történetében, hogy egy szerelmespár mindkét tagja a klubnál szerepel. Korábban Emil Forsberg és felesége, Shanga játszottak évekig a Bundesliga-csapatnál. Más kérdés, hogy a 90-szeres svéd válogatott középpályás azóta már New Yorkba távozott és a párjával is szakított.

Fiatal kora ellenére nagy népszerűségnek örvend a dán focistanő, az Instagramon már közel négyezren követik
Conrad Harder barátnője már Lipcsében edz, télen szerződést is kaphat
Galéria: Gulácsiék új csapattársának gyönyörű barátnőjére nehéz szavakat találni
1/10
20 éves Emma Jensen télen újra klubot válthat, szerelme csapattársa lehet

Kapcsolódó cikkek:

Álhírek terjednek a sztárfocista haláláról
Lángoló arccal ugrott a medencébe, sokkot kapott a világbajnok focista
Willi Orbán parádés teljesítménye nem maradt észrevétlen
Orbán parádézott, Gulácsi lehúzta a rolót
Élő adásban borult ki a magyar focista szarságról beszélő Bundesliga-edzője

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!