Az egyszeres dán válogatott Conrad Harder a nyári átigazolási időszak utolsó napján igazolt a portugál Sportingtól az RB Leipzighez, ami mint később kiderült, mindössze 15 másodpercen múlott. A 20 éves támadó öt évre kötelezte el magát új csapatához, a szerződéskötéskor pedig a barátnője, Emma Jensen is jelen volt. Ráadásul a barátja miatt egyenesen Portugáliából utazott Lipcsébe.

A dán válogatott Conrad Harder után a barátnője is Lipcsében köthet ki

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Szerelmespár Gulácsiéknál, az újonc barátnője próbajátékon van

Gulácsi Péter és Willi Orbán új csapattársának barátnője maga is focista. A csinos védő idén nyáron igazolt az FC Köbenhavn csapatától a portugál másodosztályú Amora FC-hez, éppen azért, hogy közelebb legyen a barátjához, aki pechjére néhány héttel később már Németországban kötött ki.

Könnyen lehet azonban, hogy Jensen hamarosan követni fogja Hardert, ugyanis a héten próbajátékon szerepel az RB Lipzig U20-as női csapatánál.

Emma szerződése lejárt, és velem együtt Lipcsébe költözött. Remélhetőleg találunk valamit itt a számára”

– mondta a bemutatkozása alkalmával Harder, aki a Mainz elleni győztes bajnokin már be is mutatkozhatott a Leipzigben.

Conrad Harder barátnője már Lipcsében edz, télen szerződést kaphat

Fotó: RB Leipzig

A Lipcse sportigazgatója, Viola Odebrecht korábban elmondta, hogy nyitott lenne az igazolásra, annak ellenére, hogy már lezárult a nyári átigazolási időszak. Ha Jansennek sikerülne meggyőzni a lipcsei vezetőséget, akkor is legkorábban csak januárban szerződtethetnék.

Ez lenne egyébként csupán a második alkalom az RB Leipzig történetében, hogy egy szerelmespár mindkét tagja a klubnál szerepel. Korábban Emil Forsberg és felesége, Shanga játszottak évekig a Bundesliga-csapatnál. Más kérdés, hogy a 90-szeres svéd válogatott középpályás azóta már New Yorkba távozott és a párjával is szakított.