Bekka Hauri 1998-ban született Bernben, gyerekkorát a mozgás határozta meg. Balettozott, különböző táncstílusokat is kipróbált, majd 14 évesen váltott a röplabdára. „Egy idő után untam az egyéni sportokat, hiányzott a versengés és a csapatélmény” – mesélte később. Már korán kitűnt tehetségével, és svájci utánpótlásszinten bajnoki címekig jutott.

Bekka Hauriért teljesen odavan a 310 ezer követője az Instagramon

Fotó: instagram.com/oobekkaoo

2018-ban ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba, a Coppin State University csapatához. „Ez fantasztikus lehetőség volt számomra, mert tudtam kombinálni a sportot és az iskolát” – mondta. Az Amerikai évei alatt biológiát tanult, majd közegészségügyi mesterdiplomát is szerzett, miközben folyamatosan röplabdázott.

Ma újra Svájcban játszik, a Volley Köniz liberójaként. Bár nem ő a legmagasabb a pályán, mozgékonyságával, lendületével és kitartásával igazi vezér.