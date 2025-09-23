Bekka Hauri 1998-ban született Bernben, gyerekkorát a mozgás határozta meg. Balettozott, különböző táncstílusokat is kipróbált, majd 14 évesen váltott a röplabdára. „Egy idő után untam az egyéni sportokat, hiányzott a versengés és a csapatélmény” – mesélte később. Már korán kitűnt tehetségével, és svájci utánpótlásszinten bajnoki címekig jutott.
2018-ban ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba, a Coppin State University csapatához. „Ez fantasztikus lehetőség volt számomra, mert tudtam kombinálni a sportot és az iskolát” – mondta. Az Amerikai évei alatt biológiát tanult, majd közegészségügyi mesterdiplomát is szerzett, miközben folyamatosan röplabdázott.
Ma újra Svájcban játszik, a Volley Köniz liberójaként. Bár nem ő a legmagasabb a pályán, mozgékonyságával, lendületével és kitartásával igazi vezér.
2024 decemberében Rebekka Hauri lett a német Playboy „Miss Dezember”-e. A magazinban készült fotósorozatban nem csupán sejtelmes, hanem teljesen meztelen képek is szerepeltek. A fotók azonban nem a botrányra építettek, sokkal inkább a művészi akt és a glamour határán mozogtak: egyszerre hangsúlyozták a női test szépségét, a sportos alakot és a magabiztosságot.
Amikor a Playboy megkeresett, azonnal tudtam, hogy ez egy különleges lehetőség. A magazin ismertsége elképesztő, és tökéletes platformot adott arra, hogy kommunikáljak a követőimmel
– fogalmazott Rebekka a lapnak.
A képeken keresztül azt akarta megmutatni, hogy a sportosság és a nőiesség nagyon közel vannak egymáshoz. A fotósorozat nemcsak egy röplabdázót, hanem egy teljes személyiséget mutatott be – sebezhetőséggel, erővel és eleganciával.
Bekka szépsége és kisugárzása az Instagramon is megmutatkozik. Profilján gyakran oszt meg kacér, ugyanakkor stílusos fotókat, amelyekben látszik, mennyire otthonosan mozog a kamera előtt. A Playboy-szereplés ennek egyenes folytatása volt, immár sokkal merészebb keretben.
Érdekes történet, hogy amikor amerikai ösztöndíjat keresett, nem tudta pontosan, hogyan kezdjen hozzá. Egy ismerőse tanácsára röplabdás videókat küldött ki egyetemeknek. Így jutott el a Coppin State Universityhez, ahol aztán megkapta az álomlehetőséget.
Ma már a közösségi médiát és a nyilvános szerepléseket tudatosan használja.
Szeretem, hogy a fotóim nemcsak sportolóként mutatnak meg, hanem teljes emberként: egy nőként, aki büszke arra, aki
– vallja.