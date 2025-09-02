Live
Az angol válogatott és a Nottingham Forest sztárja, Morgan Gibbs-White nagy bajba került. A Fradi El-ellenfelének a játékosa ugyanis nem regisztrálta időben a tiltott XL Bully fajtájú kutyáját, Harlót, így bíróság elé áll. A brit hatóságok 2022 és 2023 tragikus eseményei után, amikor a fajta több halálesethez kapcsolódott, minden XL Bully kutya regisztrációját kötelezővé tették.

A tiltott XL Bully fajtájú kutyája miatt áll bíróság elé a Fradi El-ellenfelének sztárja, Morgan Gibbs-White.

Fradi ellenfele bíróság előtt: Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) a kutyája miatt került bajba
A Nottingham sztárjának a kutyája miatt kell a bíróság elé állnia
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Morgan Gibbs-White bíróság elé áll

A regisztráció elmaradása bűncselekménynek számít, ha nincs kivételes engedély, Gibbs-White ügye jelenleg polgári eljárásban van. Az angol futballista idén februárban mulasztotta el a határidőt, így kutyáját hivatalosan nem jegyezték be a Környezetvédelmi, Élelmezési és Vidékfejlesztési Minisztériumnál.

A rendőrség „megsemmisítési" határozatot kért, ám mivel Harlo nem támadott meg senkit, várhatóan nem kerül sor az elkobzásra vagy eutanáziára. Ez különösen fontos annak fényében, hogy 2024-ben Angliában és Walesben 848 engedély nélküli XL Bully kutyát foglaltak le és altattak el a hatóságok.

Több Premier League-játékos vásárolt XL Bully típust biztonsági okokból, mivel az elmúlt években számos betörés történt futballisták otthonaiban. Jelenleg az Egyesült Királyságban mintegy 55 000 XL Bully kutya él, ebből hozzávetőleg 20 000 illegálisan.

Gibbs-White nemrég visszautasította a Tottenham ajánlatát, helyette új szerződést írt alá a Nottingham Forest csapatával, amely az Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros ellen is játszik majd. A focista 700 000 font értékű házban él East Bridgfordban menyasszonyával, Britney De Villiersszel. Érdekesség, hogy a nottinghamshire-i rendőrség egy szolgálati kutyát "PD Gibbs"-nek nevezett el a játékos tiszteletére.

A játékosnak a nottinghami bíróságon kellett volna megjelennie, de az ügyet a következő hónapra halasztották. 

Sem a helyi rendőrség, sem a Nottingham Forest nem kívánta kommentálni az esetet.

