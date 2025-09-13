Live
Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

Mint ismert, a Paks focicsapatának legendás támadója nyáron lett újra apuka, immár a negyedik gyerekének örülhetett. Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka első közös gyermeke pedig a jelek szerint már pár hónaposan megába szívja a Ferencváros iránti szeretetet, ugyanis a baba Fradi-mezben pózolt a büszke anyukával.

A rutinos támadó, Böde Dániel két fiú (Dániel, Gergő) és egy kislány (Léna Krisztina) után negyedszer lett apuka a nyáron, miután második felesége, Böde-Bíró Blanka ismét kisfiúval örvendeztette meg a volt válogatott csatárt.

Böde Dánielék boldogsága leírhatatlan
Böde Dánielék boldogsága leírhatatlan 
Fotó: Böde-Bíró Blanka/Instagram

Böde Dániel kisfia Fradi-mezben pózolt

A pár első közös gyermeke a Böde Dávid István nevet kapta, és most a nagyvilágnak is bemutatkozott.

A ferencvárosi kapus, Böde-Bíró Blanka ugyanis először mutatta meg a nyilvánosságnak a babát, aki azonnal Fradi-mezben pózolt.

 A Fradi kézilabda-szakosztálya osztotta meg a fotót az Instagram-oldalán, amelyhez csak annyit fűzött: 

Böde Dávid első Fradi-meze.


A pár 2023-ban házasodott össze, jelenleg Madocsán élnek, de Budapesten is van egy lakásuk arra az esetre, ha Blanka meccset játszik a Fradival, vagy éppen a férjének van dolga a fővárosban.

