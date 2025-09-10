Neymar és gyönyörű barátnője, Bruna Biancardi 2023 óta alkot egy párt, ebben az évben született meg első közös gyermekük, Mavie, majd a brazil futballista sorozatos nőügyei miatt a pár szakított egymással. Ezt követően kiderült, hogy a Barcelona és a Paris Saint-Germain korábbi játékosa teherbe ejtett egy másik brazil modellt, Amanda Kimberlly-t, aki tavaly júliusban világra is hozta gyermeküket, Helenát. Bruna Biancardi később azonban kibékült a sztárfocistával, majd októberben jelentette be, hogy újabb kislánnyal várandós, akinek szintén Neymar az édesapja. A gyermek idén nyáron született meg, a csöppség a Mel keresztnevet kapta szüleitől.

Neymar és Bruna Biancardi a nagyobbik kislányukkal

Fotó: MILENE CARDOSO / BRAZIL PHOTO PRESS

Bruna Biancardi bakteriális fertőzést kapott egy pattanás miatt

Neymar partnerét a Los Angeles Chargers és a Kansas City Chiefs NFL-rangadóján kapták lencsevégre a fotósok, amint egy fekete maszkot viselt. A dögös brazil modell később felfedte, hogy erre azért volt szüksége, mert bakteriális fertőzést kapott egy pattanás kinyomását követően.

„Minden egy egyszerű pattanással kezdődött, amit ki akartam nyomni. Elfertőződött, nagyon megduzzadt, és arcidegzsába alakult ki”

– mondta a 30 éves bombázó, akinek hatalmas duzzanat keletkezett az ajka körül.

Bruna Biancardi precisou usar uma máscara ontem no jogo da NFL após adquirir uma 'celulite facial' espremendo uma espinha. pic.twitter.com/s2yDw2W6JC — POPTime (@siteptbr) September 6, 2025

Biancardi állapota azóta már javulófélben van, és sikerült néhány viccet is elsütnie a helyzetéről, bár egy figyelmeztetést is hagyott a rajongóknak.

„A fotók szörnyűek, sajnálom”

– kommentelte nevető emotikon kíséretében a közösségi oldalán.

Neymar barátnője modellként és influenszerként tevékenykedik, és jó viszonyt ápol Lionel Messi feleségével, Antonella Rocuzzóval, valamint egy másik argentin sztárfocista, Ángel Di María párjával, Jorgelina Cardosóval is. A 31 éves bombázó az Instagramon elképesztő rajongótáborral rendelkezik, a népszerű közösségi platformon több mint 14 millió követője van.