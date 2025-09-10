Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Neymarnak idén nyáron született meg a második gyermeke szuperszexi párjától. A gyönyörű brazil modell, Bruna Biancardi azonban most nem a kislányuk miatt került a címlapokra, hanem azért, mert bakteriális fertőzést kapott, miután kinyomott egy pattanást az arcán.

Neymar és gyönyörű barátnője, Bruna Biancardi 2023 óta alkot egy párt, ebben az évben született meg első közös gyermekük, Mavie, majd a brazil futballista sorozatos nőügyei miatt a pár szakított egymással. Ezt követően kiderült, hogy a Barcelona és a Paris Saint-Germain korábbi játékosa teherbe ejtett egy másik brazil modellt, Amanda Kimberlly-t, aki tavaly júliusban világra is hozta gyermeküket, Helenát. Bruna Biancardi később azonban kibékült a sztárfocistával, majd októberben jelentette be, hogy újabb kislánnyal várandós, akinek szintén Neymar az édesapja. A gyermek idén nyáron született meg, a csöppség a Mel keresztnevet kapta szüleitől. 

Player Neymar Jr accompanied by his wife Bruna Biancardi during the 5th edition of the Neymar Jr Project Institute Auction, Mercado Livre Hall in Pacaembu in São Paulo. (Photo by MILENE CARDOSO / Brazil Photo Press via AFP)
Neymar és Bruna Biancardi a nagyobbik kislányukkal
Fotó: MILENE CARDOSO / BRAZIL PHOTO PRESS

Bruna Biancardi bakteriális fertőzést kapott egy pattanás miatt

Neymar partnerét a Los Angeles Chargers és a Kansas City Chiefs NFL-rangadóján kapták lencsevégre a fotósok, amint egy fekete maszkot viselt. A dögös brazil modell később felfedte, hogy erre azért volt szüksége, mert bakteriális fertőzést kapott egy pattanás kinyomását követően.

„Minden egy egyszerű pattanással kezdődött, amit ki akartam nyomni. Elfertőződött, nagyon megduzzadt, és arcidegzsába alakult ki” 

– mondta a 30 éves bombázó, akinek hatalmas duzzanat keletkezett az ajka körül.

Biancardi állapota azóta már javulófélben van, és sikerült néhány viccet is elsütnie a helyzetéről, bár egy figyelmeztetést is hagyott a rajongóknak. 

„A fotók szörnyűek, sajnálom” 

– kommentelte nevető emotikon kíséretében a közösségi oldalán.

Neymar barátnője modellként és influenszerként tevékenykedik, és jó viszonyt ápol Lionel Messi feleségével, Antonella Rocuzzóval, valamint egy másik argentin sztárfocista, Ángel Di María párjával, Jorgelina Cardosóval is. A 31 éves bombázó az Instagramon elképesztő rajongótáborral rendelkezik, a népszerű közösségi platformon több mint 14 millió követője van.

Galéria: Bruna Biancardi a második gyermekét várja Neymartól
1/18
Bruna Biancardi a második gyermekét várja Neymartól

Kapcsolódó cikkek

„Óriási szégyen, totális sz.r” – Neymar kifakadt, miután megalázták őket
„Szeret lovagolni” – gyorsan vírussá vált a focilegenda őrjítően szexi felesége – képek
Focimeccseken mutogatja gigantikus melleit és kerek fenekét a szuperszexi rendőrnő - képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!