Az átigazolási hírek között a nyár igazi szenzációját az jelentette, hogy kiderült: Cristiano Ronaldo egy évtizednyi együtt élés után végre eljegyezte élettárstá, Georgina Rodriguezt. A portugál sztár egy iradatlan méretű gyémántgyűrűvel kérte meg Georgina kezét, majd egy szerény ajándékcsomaggal is kifejezte szerelmét.
Az álompár az Insta-bejegyzések alapján nagy szeretetben és egyetértésben neveli öt gyermeküket, mi több nem sokára érkezik a hatodik csöppség is.
Hogy pontosan kinek az ötlete lehetett a házassági szerződés, az talán mindegy is, de, ahol akkora vagyonról van szó, mint a világ legjobban kereső sportolója esetében, ott nem is kérdés, hogy minden le kell papírozni.
Egy biztos, Ronaldo igazi úriember, ugyanis, ha válásra kerülne a sor, Georgina és a gyerekek akkor is luxuséletet élhetnek, köszönhetően a portugál focista nagyvonalúságának.
A spanyol Marca sportlap által összeállított lista valahogy így néz ki:
Ronaldónak a 1 milliárd dollárra becsült vagyonából bőven futná egy ilyen mértékű kiadásra, ez az összeg ugyanis az évek során csak növekedni fog. Egyrészt a szaúdi al-Nasszr futballcsapatával érvényes szerződése alapján az évi 230 millió eurós fizetésével magasan a világ legjobban kereső sportolója, másrészt üzleti vállalkozásai is szépen termelik neki a pénzt.