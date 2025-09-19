Az átigazolási hírek között a nyár igazi szenzációját az jelentette, hogy kiderült: Cristiano Ronaldo egy évtizednyi együtt élés után végre eljegyezte élettárstá, Georgina Rodriguezt. A portugál sztár egy iradatlan méretű gyémántgyűrűvel kérte meg Georgina kezét, majd egy szerény ajándékcsomaggal is kifejezte szerelmét.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez a sportvilág leghíresebb párja

Fotó: Georgina Rodríguez/Instagram

Az álompár az Insta-bejegyzések alapján nagy szeretetben és egyetértésben neveli öt gyermeküket, mi több nem sokára érkezik a hatodik csöppség is.

Cristiano Ronaldo házassági szerződése

Hogy pontosan kinek az ötlete lehetett a házassági szerződés, az talán mindegy is, de, ahol akkora vagyonról van szó, mint a világ legjobban kereső sportolója esetében, ott nem is kérdés, hogy minden le kell papírozni.

Egy biztos, Ronaldo igazi úriember, ugyanis, ha válásra kerülne a sor, Georgina és a gyerekek akkor is luxuséletet élhetnek, köszönhetően a portugál focista nagyvonalúságának.

A spanyol Marca sportlap által összeállított lista valahogy így néz ki:

Georgina élete végéig havonta 114 ezer dollárt kapna, plusz övé lenne az elegáns madridi La Finca negyedben lévő, a lap szerint 5,64 millió eurót (kb. 2,2 milliárd forint) érő lakás is.

Csak a gyerektartás 500 ezer euró lenne minden egyes gyerek után

Külön kapna pénzt, havi 120 ezer eurót személyes kiadásokra, illetve és 2 millió eurót az életvitelhez szükséges kiadásokra, úgy, mint bejárónők, személyzet, ruhatár és szépségápolás.

Vihetne két autót Ronaldo luxusjárgányokkal zsúfolt garázsából.

A futballista fizetne évente két luxusnyaralást, és az ezen felüli első osztályon való repülős utakat.

Mindez egy egyszeri 50 millió eurós tartásdíj fölött persze.

Ronaldónak a 1 milliárd dollárra becsült vagyonából bőven futná egy ilyen mértékű kiadásra, ez az összeg ugyanis az évek során csak növekedni fog. Egyrészt a szaúdi al-Nasszr futballcsapatával érvényes szerződése alapján az évi 230 millió eurós fizetésével magasan a világ legjobban kereső sportolója, másrészt üzleti vállalkozásai is szépen termelik neki a pénzt.

