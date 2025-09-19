Live
Cristiano Ronaldo a nyáron végre megkérte élettársa, Georgina Rodriguez kezét. Sokan sok mindennel magyarázták, hogy miért kellett erre éveket várni, most azonban előkerült egy hihetőnek tűnő magyarázat. Cristiano Ronaldo és Georgina házassági szerződése késleltethette az eseményeket.

Az átigazolási hírek között a nyár igazi szenzációját az jelentette, hogy kiderült: Cristiano Ronaldo egy évtizednyi együtt élés után végre eljegyezte élettárstá, Georgina Rodriguezt. A portugál sztár egy iradatlan méretű gyémántgyűrűvel kérte meg Georgina kezét, majd egy szerény ajándékcsomaggal is kifejezte szerelmét.

Cristiano Ronaldo szexi párja, Georgina Rodríguez babát várhat
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez a sportvilág leghíresebb párja
Fotó: Georgina Rodríguez/Instagram

Az álompár az Insta-bejegyzések alapján nagy szeretetben és egyetértésben neveli öt gyermeküket, mi több nem sokára érkezik a hatodik csöppség is.

Cristiano Ronaldo házassági szerződése

Hogy pontosan kinek az ötlete lehetett a házassági szerződés, az talán mindegy is, de, ahol akkora vagyonról van szó, mint a világ legjobban kereső sportolója esetében, ott nem is kérdés, hogy minden le kell papírozni.

Egy biztos, Ronaldo igazi úriember, ugyanis, ha válásra kerülne a sor, Georgina és a gyerekek akkor is luxuséletet élhetnek, köszönhetően a portugál focista nagyvonalúságának.

A spanyol Marca sportlap által összeállított lista valahogy így néz ki:

  • Georgina élete végéig havonta 114 ezer dollárt kapna, plusz övé lenne az elegáns madridi La Finca negyedben lévő, a lap szerint 5,64 millió eurót (kb. 2,2 milliárd forint) érő lakás is.
  • Csak a gyerektartás 500 ezer euró lenne minden egyes gyerek után
  • Külön kapna pénzt, havi 120 ezer eurót személyes kiadásokra, illetve és 2 millió eurót az életvitelhez szükséges kiadásokra, úgy, mint bejárónők, személyzet, ruhatár és szépségápolás.
  • Vihetne két autót Ronaldo luxusjárgányokkal zsúfolt garázsából.
  • A futballista fizetne évente két luxusnyaralást, és az ezen felüli első osztályon való repülős utakat.
  • Mindez egy egyszeri 50 millió eurós tartásdíj fölött persze.

Ronaldónak a 1 milliárd dollárra becsült vagyonából bőven futná egy ilyen mértékű kiadásra, ez az összeg ugyanis az évek során csak növekedni fog. Egyrészt a szaúdi al-Nasszr futballcsapatával érvényes szerződése alapján az évi 230 millió eurós fizetésével magasan a világ legjobban kereső sportolója, másrészt üzleti vállalkozásai is szépen termelik neki a pénzt.

