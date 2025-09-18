Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez lenne ám az örömhír! Cristiano Ronaldo és menyasszonya ismét a figyelem középpontjába kerültek, ugyanis olyan fotók láttak napvilágot, amelyeken a rajongók szerint egyértelműen látszik, hogy Georgina Rodríguez terhes.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kapcsolata 2016 óta töretlen, és úgy tűnik, újabb közös babával bővülhet a családjuk.

Cristiano Ronaldo szexi párja, Georgina Rodríguez babát várhat
Cristiano Ronaldo szexi párja, Georgina Rodríguez babát várhat
Fotó: Georgina Rodríguez/Instagram

Cristiano Ronaldo újra apa lehet

Nemrégiben azonban olyan fotók kerültek nyilvánosságra, amelyek azonnal felkeltették a rajongók figyelmét: 

sokak szerint a modell alakja arra utal, hogy Georgina Rodríguez terhes lehet

– írja a Bors.

Nemrég Georgina New Yorkban vett részt a Kering Alapítvány Caring for Women gálavacsoráján, amely a luxus, a filantrópia és a művészet különleges találkozása volt. Az esten a modell egy elegáns, hosszú fekete maxi ruhában vonult be, amely egyszerre sugárzott visszafogott stílust és időtlen nőiességet.

A rajongók pedig rögtön kiszúrták, hogy Georgina alakja mintha változóban lenne.

A ruha finoman kiemelte a derekát, ugyanakkor a hasánál látható kerekedés sokak szerint nem hagy kétséget afelől, hogy ismét gyermeket várhat. A fotók percek alatt bejárták az internetet, és elindították a találgatást: vajon valóban úton van a Ronaldo család újabb tagja?

Georgina a közösségi oldalain eddig még nem erősítette meg a hírt, 

de a mosolygós és titokzatos fotók önmagukért beszélnek. A gyönyörű modell két közös gyermekük édesanyja, de Cristiano Ronaldo másik három gyermekét is szeretettel és odaadással neveli.

Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
A kebelcsoda Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Galéria: Georgina Rodríguez mindenkit elvarázsolt a vörös szőnyegen
1/19
Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya

 

500 millió forint: Cristiano Ronaldo így sokkolta a rajongóit Budapesten
Elképesztő stílus: látni kell, hogyan hagyta el Cristiano Ronaldo Magyarországot – videó
Cristiano Ronaldo bocsánatot kért a magyar szurkolóktól – videó
Ronaldo kebelcsoda menyasszonya mindenkit elvarázsolt a vörös szőnyegen – galéria
Ronaldo női: ezekkel a szexbombákkal feküdt le a világsztár – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!