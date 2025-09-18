Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kapcsolata 2016 óta töretlen, és úgy tűnik, újabb közös babával bővülhet a családjuk.

Cristiano Ronaldo szexi párja, Georgina Rodríguez babát várhat

Fotó: Georgina Rodríguez/Instagram

Cristiano Ronaldo újra apa lehet

Nemrégiben azonban olyan fotók kerültek nyilvánosságra, amelyek azonnal felkeltették a rajongók figyelmét:

sokak szerint a modell alakja arra utal, hogy Georgina Rodríguez terhes lehet

– írja a Bors.

Nemrég Georgina New Yorkban vett részt a Kering Alapítvány Caring for Women gálavacsoráján, amely a luxus, a filantrópia és a művészet különleges találkozása volt. Az esten a modell egy elegáns, hosszú fekete maxi ruhában vonult be, amely egyszerre sugárzott visszafogott stílust és időtlen nőiességet.

A rajongók pedig rögtön kiszúrták, hogy Georgina alakja mintha változóban lenne.

A ruha finoman kiemelte a derekát, ugyanakkor a hasánál látható kerekedés sokak szerint nem hagy kétséget afelől, hogy ismét gyermeket várhat. A fotók percek alatt bejárták az internetet, és elindították a találgatást: vajon valóban úton van a Ronaldo család újabb tagja?

Georgina a közösségi oldalain eddig még nem erősítette meg a hírt,

de a mosolygós és titokzatos fotók önmagukért beszélnek. A gyönyörű modell két közös gyermekük édesanyja, de Cristiano Ronaldo másik három gyermekét is szeretettel és odaadással neveli.