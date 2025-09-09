A portugál válogatott legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo közel 27 autót halmozott fel az évek során. A méregdrága gyűjteményt látni kell most, hogy Ronaldo a magyar válogatott ellen lép pályára a Puskás Arénában a kedd esti vb-selejtezőn.

Cristiano Ronaldo pózol a BMW XM Red Label mellett

Fotó: X/BMW Saudi Arabia / X/BMW Saudi Arabia

Cristiano Ronaldo extravagáns autógyűjteménye

Az autók között sportautók, SUV-k, luxuslimuzinok és egyedi modellek is szerepelnek az olyan márkáktól, mint

Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLaren, Bentley, Porsche, BMW és Mercedes-Benz Gyűjteményének élén a hiperkategóriás Bugatti modellek, különleges Ferrarik és limitált szériás sportautók állnak.

A legértékesebb és legritkább darabok

Bugatti Centodieci: A világ egyik legritkább autója, mindössze 10 darab készült belőle. Értéke kb. 9 millió dollár (kb. 3,3 milliárd forint). 8 literes W16 motor, 1600 lóerő, 0-ról 100 km/h-ra 2,4 másodperc alatt gyorsul, a topsebessége 380 km/h. Ronaldo neve szerepel a fejtámlán is.

Bugatti Chiron: Kb. 3 millió dollár (1,1 milliárd forint), 8 literes, 1500 lóerős, 440 km/h végsebesség, szigorúan limitált példányszám.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse: Értéke 2 millió dollár, csak 450 darab készült belőle.

Ferrari F12 TDF: Ez is nagyon ritka, 799 darab készült, Ronaldo sötétbordó példánya mintegy 700 ezer dollártól 900 ezerig is érhet aukciókon.

Ferrari Monza SP2: Egyedi nyitott kétüléses sportautó.

Ferrari Daytona SP3: Egyedi megjelenés, limitált széria

McLaren Senna: Kb. 1 millió dollár (370 millió forint), kimagasló teljesítmény és exkluzivitás.

Cristiano Ronaldo driving his $10 million Bugatti Centodieci pic.twitter.com/5ljlxx0iJP — Historic Vids (@historyinmemes) February 23, 2024

Luxusautók és hétköznapi modellek

A gyűjteményben megtalálhatók a világ legismertebb luxusautói is:

Rolls-Royce Cullinan: Minden részletében extrém luxus.

Rolls-Royce Dawn és Phantom Drophead: Limitált, prémium modellek

Bentley Continental GT és Flying Spur: Ronaldo gyakran használja edzésre.

Cristiano Ronaldo und sein Ferrari F12 TdF pic.twitter.com/m9VbRSQLNN — Luxusleben.info (@Luxuslebeninfo) June 12, 2023

Ritka, egyedi SUV-k is színesítik a gyűjteményt:

Mercedes-Benz Brabus G65 és G-Wagon Brabus 800: Egyik példányát Georgina Rodriguez ajándékozta Ronaldónak születésnapjára, értéke kb. 700 ezer euró.

BMW XM Red Label: Egyedi, hibrid SUV, Ronaldo saját nevére szóló rendszámmal és részletekkel. Értéke kb. 150 ezer euró.

Ronaldo autóinak összértéke meghaladja a 25 millió dollárt (kb. 9 milliárd forintot) – egyes források szerint a legritkább darabok (Centodieci, Chiron, LaFerrari, Daytona SP3) önmagukban is több milliárd forintot érnek.

A gyűjtés egyik fő motivációja az exkluzivitás és értékmegőrzés: például a Bugatti Centodieci értéke évről évre nő, és a Ferrari limitált példányszámú modelljei is befektetésnek számítanak.