A portugál válogatott legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo közel 27 autót halmozott fel az évek során. A méregdrága gyűjteményt látni kell most, hogy Ronaldo a magyar válogatott ellen lép pályára a Puskás Arénában a kedd esti vb-selejtezőn.
Az autók között sportautók, SUV-k, luxuslimuzinok és egyedi modellek is szerepelnek az olyan márkáktól, mint
Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLaren, Bentley, Porsche, BMW és Mercedes-Benz Gyűjteményének élén a hiperkategóriás Bugatti modellek, különleges Ferrarik és limitált szériás sportautók állnak.
A legértékesebb és legritkább darabok
Luxusautók és hétköznapi modellek
A gyűjteményben megtalálhatók a világ legismertebb luxusautói is:
Ritka, egyedi SUV-k is színesítik a gyűjteményt:
Ronaldo autóinak összértéke meghaladja a 25 millió dollárt (kb. 9 milliárd forintot) – egyes források szerint a legritkább darabok (Centodieci, Chiron, LaFerrari, Daytona SP3) önmagukban is több milliárd forintot érnek.
A gyűjtés egyik fő motivációja az exkluzivitás és értékmegőrzés: például a Bugatti Centodieci értéke évről évre nő, és a Ferrari limitált példányszámú modelljei is befektetésnek számítanak.
Néhány különlegesség Ronaldo gyűjteményéből:
Cristiano Ronaldo autógyűjteménye tehát szinte felülmúlhatatlan: limitált szériás hipersportautók, ultra-luxus limuzinok, egyedileg személyre szabott modellek, valamint „hétköznapinak” számító, de szintén luxuskategóriás SUV-k alkotják ezt az elképesztő kollekciót. A folyamatos bővítés és az egyedi kiegészítők (nagyrészt CR7 logóval) garantálják, hogy a gyűjtemény különleges befektetés – nem csak státuszszimbólum, hanem műgyűjtői érték is egyben.
A portugálnak van is miből finanszírozni ezt a nem mindennapi hobbiját. Cristiano Ronaldo vagyona 2025-ben már meghaladja az egymilliárd dollárt (kb. 370–400 milliárd forintot. Ebbe a jövőben realizálható reklámdíjak, tulajdonosi részesedések és vállalkozások értéke is benne van. (Saját tőke, befektetések, cégek, hotelszállodák, ingatlanok, Nike szerződés realizált részletei, bankbetétek stb.)
Karrierje során a fizetéseken és reklámszerződéseken keresztül összességében több mint 2 milliárd dollárt (kb. 740–800 milliárd forintot) keresett – ezzel olyan sportlegendákat előzött meg, mint Tiger Woods vagy Michael Jordan.
Csak az utóbbi néhány évben, a szaúdi al-Nasszrnál évente több mint 250–275 millió dollárt (kb. 92–102 milliárd forintot) keresett. A karrierje nagy részét Real Madridban és Juventusban töltötte ugyancsak szupersztár fizetéssel (Madridban 28 millió dollár/év (10,4 milliárd forint), a Juventusban 35 millió/év (13 milliárd forint), a Manchester Unitedben 20–25 millió/év (7,4–9,2 milliárd forint).
Visszatérve az al-Nasszr együttesére, 2025-ben az éves alapfizetése 225–230 millió dollár (kb. 83–85 milliárd forint; több forrás szerint akár 275 millió is lehet a bónuszokkal és reklámokkal együtt (102 milliárd forint).
Emellett a becslések szerint Ronaldo Nike-élettartam szerződése egymilliárd dollárt* (kb. 370 milliárd forintot) hozhat neki évtizedek alatt. Éves reklámbevételei átlagosan 50–150 millió dollár (kb. 18–56 milliárd forint) között mozognak, attól függően, hány szponzorral dolgozik. Saját CR7-brand, hotelbiznisz, egészségügyi cégek, cipő- és ruhaüzletek mind jelentős pluszbevételt jelentenek.
Ezek a számok ráadásul folyamatosan nőnek a reklámpartnerek, üzleti vállalkozások és befektetések bővülésével, így Ronaldo nemcsak a pályán, de a gazdasági életben is abszolút világklasszis.
A magyar-portugál vb-selejtező kedden 20.45-kor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője a belga Erik Lambrechts lesz.
