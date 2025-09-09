Live
Rendkívüli

Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

A magyar fociválogatott ma este 20.45-kor fogadja Portugáliát vb-selejtezőn a Puskás Arénában. A vendégek legnagyobb sztárja kétségkívül Cristiano Ronaldo, aki a futballtudása mellett az elképesztő gazdagságáról és a hihetetlen autógyűjteményéről is híres. Jelenleg több mint 25 luxusautó tulajdonosa, garázsa valódi privát autómúzeumként funkcionál – a világ leggyorsabb, legdrágább és legexkluzívabb modelljeivel, amelyek összértéke meghaladja a 25 millió dollárt (kb. 9 milliárd forintot).

A portugál válogatott legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo közel 27 autót halmozott fel az évek során. A méregdrága gyűjteményt látni kell most, hogy Ronaldo a magyar válogatott ellen lép pályára a Puskás Arénában a kedd esti vb-selejtezőn.

Cristiano Ronaldo pózol a BMW XM Red Label mellett
Cristiano Ronaldo pózol a BMW XM Red Label mellett
Fotó: X/BMW Saudi Arabia / X/BMW Saudi Arabia

Cristiano Ronaldo extravagáns autógyűjteménye

Az autók között sportautók, SUV-k, luxuslimuzinok és egyedi modellek is szerepelnek az olyan márkáktól, mint 

Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLaren, Bentley, Porsche, BMW és Mercedes-Benz Gyűjteményének élén a hiperkategóriás Bugatti modellek, különleges Ferrarik és limitált szériás sportautók állnak.

A legértékesebb és legritkább darabok

  • Bugatti Centodieci: A világ egyik legritkább autója, mindössze 10 darab készült belőle. Értéke kb. 9 millió dollár (kb. 3,3 milliárd forint). 8 literes W16 motor, 1600 lóerő, 0-ról 100 km/h-ra 2,4 másodperc alatt gyorsul, a topsebessége 380 km/h. Ronaldo neve szerepel a fejtámlán is.
  • Bugatti Chiron: Kb. 3 millió dollár (1,1 milliárd forint), 8 literes, 1500 lóerős, 440 km/h végsebesség, szigorúan limitált példányszám.
  • Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse: Értéke 2 millió dollár, csak 450 darab készült belőle. 
  • Ferrari F12 TDF: Ez is nagyon ritka, 799 darab készült, Ronaldo sötétbordó példánya mintegy 700 ezer dollártól 900 ezerig is érhet aukciókon. 
  • Ferrari Monza SP2: Egyedi nyitott kétüléses sportautó.
  • Ferrari Daytona SP3: Egyedi megjelenés, limitált széria
  • McLaren Senna: Kb. 1 millió dollár (370 millió forint), kimagasló teljesítmény és exkluzivitás.

Luxusautók és hétköznapi modellek

A gyűjteményben megtalálhatók a világ legismertebb luxusautói is:

  • Rolls-Royce Cullinan: Minden részletében extrém luxus.
  • Rolls-Royce Dawn és Phantom Drophead: Limitált, prémium modellek
  • Bentley Continental GT és Flying Spur: Ronaldo gyakran használja edzésre.

Ritka, egyedi SUV-k is színesítik a gyűjteményt:

  • Mercedes-Benz Brabus G65 és G-Wagon Brabus 800: Egyik példányát Georgina Rodriguez ajándékozta Ronaldónak születésnapjára, értéke kb. 700 ezer euró.
  • BMW XM Red Label: Egyedi, hibrid SUV, Ronaldo saját nevére szóló rendszámmal és részletekkel. Értéke kb. 150 ezer euró.

Ronaldo autóinak összértéke meghaladja a 25 millió dollárt (kb. 9 milliárd forintot) – egyes források szerint a legritkább darabok (Centodieci, Chiron, LaFerrari, Daytona SP3) önmagukban is több milliárd forintot érnek. 

A gyűjtés egyik fő motivációja az exkluzivitás és értékmegőrzés: például a Bugatti Centodieci értéke évről évre nő, és a Ferrari limitált példányszámú modelljei is befektetésnek számítanak.

Néhány különlegesség Ronaldo gyűjteményéből:

  • Cadillac Escalade: Georgina Rodriguez ajándéka, családi autóként is használják.
  • Porsche 911 Turbo S: Kb. 160 ezer euró, sportautó legendás teljesítménnyel.
  • Audi RS7 és más Audi-modellek: Real Madridnál minden évben egyedi Audit kapott.
  • Maserati GranCabrio: Nyaraláshoz használt kabrió 
  • Bentley Flying Spur, Mercedes AMG S65: Kényelmes, de extrém gyors limuzinok.

Cristiano Ronaldo autógyűjteménye tehát szinte felülmúlhatatlan: limitált szériás hipersportautók, ultra-luxus limuzinok, egyedileg személyre szabott modellek, valamint „hétköznapinak” számító, de szintén luxuskategóriás SUV-k alkotják ezt az elképesztő kollekciót. A folyamatos bővítés és az egyedi kiegészítők (nagyrészt CR7 logóval) garantálják, hogy a gyűjtemény különleges befektetés – nem csak státuszszimbólum, hanem műgyűjtői érték is egyben.

Ronaldónak van miből finanszíroznia a luxushobbiját

A portugálnak van is miből finanszírozni ezt a nem mindennapi hobbiját. Cristiano Ronaldo vagyona 2025-ben már meghaladja az egymilliárd dollárt (kb. 370–400 milliárd forintot. Ebbe a jövőben realizálható reklámdíjak, tulajdonosi részesedések és vállalkozások értéke is benne van. (Saját tőke, befektetések, cégek, hotelszállodák, ingatlanok, Nike szerződés realizált részletei, bankbetétek stb.)

Karrierje során a fizetéseken és reklámszerződéseken keresztül összességében több mint 2 milliárd dollárt (kb. 740–800 milliárd forintot) keresett – ezzel olyan sportlegendákat előzött meg, mint Tiger Woods vagy Michael Jordan.

Csak az utóbbi néhány évben, a szaúdi al-Nasszrnál évente több mint 250–275 millió dollárt (kb. 92–102 milliárd forintot) keresett. A karrierje nagy részét Real Madridban és Juventusban töltötte ugyancsak szupersztár fizetéssel (Madridban 28 millió dollár/év (10,4 milliárd forint), a Juventusban 35 millió/év (13 milliárd forint), a Manchester Unitedben 20–25 millió/év (7,4–9,2 milliárd forint).

Visszatérve az al-Nasszr együttesére, 2025-ben az éves alapfizetése 225–230 millió dollár (kb. 83–85 milliárd forint; több forrás szerint akár 275 millió is lehet a bónuszokkal és reklámokkal együtt (102 milliárd forint).

  • A teljes csomag két év alatt 620–700 millió dollár (kb. 230–258 milliárd forint) – ez magában foglalja az alapfizetést, bónuszokat, reklámszerződéseket, tulajdonosi részesedést a klubban, luxusjuttatásokat (magánrepülő, személyzet stb.)
  • Hivatalosan heti szinten kb. 3,4 millió fontot (kb. 1,6 milliárd forintot) kap, ami extrém rekordot jelent a sportvilágban.

Emellett a becslések szerint Ronaldo Nike-élettartam szerződése egymilliárd dollárt* (kb. 370 milliárd forintot) hozhat neki évtizedek alatt. Éves reklámbevételei átlagosan 50–150 millió dollár (kb. 18–56 milliárd forint) között mozognak, attól függően, hány szponzorral dolgozik. Saját CR7-brand, hotelbiznisz, egészségügyi cégek, cipő- és ruhaüzletek mind jelentős pluszbevételt jelentenek.

Ezek a számok ráadásul folyamatosan nőnek a reklámpartnerek, üzleti vállalkozások és befektetések bővülésével, így Ronaldo nemcsak a pályán, de a gazdasági életben is abszolút világklasszis.

A magyar-portugál vb-selejtező kedden 20.45-kor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője a belga Erik Lambrechts lesz.

Nézegessen képeket Cristiano Ronaldo luxusautóról:

Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Cristiano Ronaldo autói, CristianoRonaldoautói, portugál labdarúgó, 2025
Galéria: Cristiano Ronaldo luxusautói
1/12
BMW XM Red Label
