Ousmane Dembélé felesége, Rima Edbouche 1999-ben született az olaszországi Venetóban, marokkói származású családban. Gyermekkorától kezdve több kulturális hatás formálta, hiszen Franciaországban nőtt fel, ahol hitét és értékrendjét is kialakította. Hithű muszlim, ami életének és közösségi jelenlétének egyik legfontosabb alapja.

Rima Edbouche, Ousmane Dembélé felesége ott volt a klubvilágbajnokságon, az Aranylabda-gálára viszont nem kísérte el a férjét, a PSG vezérét

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Érdekesség, hogy Dembélé felesége egy időben aktív volt a közösségi médiában, az Instagramon „razalae_” néven 183 ezer követője van, a TikTokon pedig több mint 300 ezren figyelik, dacára annak, hogy a házassága óta soha nem mutatta meg az arcát. Így is ő az egyik legismertebb muszlim női tiktoker.

Hogyan hatott Rima Edbouche Dembélé pályafutására?

A PSG jelenlegi sztárja, Ousmane Dembélé pályafutásának egyik legviharosabb időszakában ismerte meg Rima Edbouche-t. A 2017 és 2021 közötti években Barcelonában sérülések és fegyelmi problémák, játékszenvedély nehezítették a karrierjét, ám a háttérben kibontakozott egy kapcsolat, amely mindent megváltoztatott.

2021 decemberében, a világ meglepetésére, Dembélé bejelentette: megnősült. A házasság Marokkóban köttetett, hagyományos iszlám szertartás keretében. A marokkói stílusú esküvő képei az interneten villámgyorsan terjedtek, hiszen ez volt az első alkalom, amikor a nyilvánosság láthatta Rima arcát. A titokzatosság ekkor vált igazán legendává.

2022. szeptember 16-án megszületett kislányuk Barcelonában. Az apaság és a családi élet nyugalma új fejezetet nyitott Dembélé életében. A Barcelona szurkolói is érzékelték, hogy a játékos új emberként lépett pályára: kiegyensúlyozottabb, fegyelmezettebb futballista lett.

Dembélé a feleségével és a kislányával együtt ünnepelte a BL megnyerését

Fotó: Michael Regan / UEFA

Párizsban még inkább otthonra lelt a család, Dembélé a PSG vezéregyénisége lett, Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a csapatát. A pár életében furcsa esemény volt, hogy miután a Paris Saint-Germain elvesztette a klubvilágbajnokság döntőjét a Chelsea ellen, Dembélé felesége átmenetileg inaktiválta az Instagram-fiókját, s azóta még visszafogottabban posztol.

Dembélé felesége nem volt ott az Aranylabda-gálán

Dembélé maga is kimondta, pályafutása csúcspontja, hogy ő kapta meg 2025-ben az Aranylabdát. Ünnepi beszédében a család támogatását emelte ki: „Szeretnék köszönetet mondani az édesanyámnak is. Mindig itt voltál nekem, mama, itt, mellettem. A családommal nagyon sok mindenen átmentünk, de mindig összetartunk.”

Érdekesség, hogy Rima Edbouche maga nem vett részt a párizsi Aranylabda-átadón.

Ez jól illeszkedik visszafogott életmódjához: kerülve a felhajtást, férje mögött maradva támogatja őt, anélkül, hogy reflektorfénybe kerülne, nyilván nem akarta, hogy képek készüljenek róla, amelyek aztán bejárták volna a világsajtót és a közösségi médiát.