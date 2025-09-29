Bár a tokiói atlétikai világbajnokságon a holland 4×100 méteres váltó nem jutott döntőbe, Demi van den Wildenberg elképesztően büszke a debütálására és az elért 10. helyezésre. A futónő népszerűsége pedig tovább nő inspiráló sportolóként és modern ikonként egyaránt.

Demi van den Wildenberg a holland váltó talán legnépszerűbb tagja

Fotó: instagram.com/_demivdw

Demi van den Wildenberg szökőnapon született

Demi 2000. február 29-én látta meg a napvilágot, így hivatalosan csak négyévente ünnepelheti az „igazi” születésnapját. Különleges dátuma jól illik rendhagyó pályájához. A holland tehetség kedvenc számai a 100 méter és a 4×100 méteres váltó. Egyéni csúcsát 100 méteren 11,44 másodpercre javította, a váltóval pedig 2019-ben U20-as Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett.

A 2025-ös tokiói világbajnokságon Demi a holland váltóval 10. helyen zárt, és ez volt az első felnőtt világbajnoki szereplése. Az Instagramon így fogalmazott: