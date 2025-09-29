Bár a tokiói atlétikai világbajnokságon a holland 4×100 méteres váltó nem jutott döntőbe, Demi van den Wildenberg elképesztően büszke a debütálására és az elért 10. helyezésre. A futónő népszerűsége pedig tovább nő inspiráló sportolóként és modern ikonként egyaránt.
Demi 2000. február 29-én látta meg a napvilágot, így hivatalosan csak négyévente ünnepelheti az „igazi” születésnapját. Különleges dátuma jól illik rendhagyó pályájához. A holland tehetség kedvenc számai a 100 méter és a 4×100 méteres váltó. Egyéni csúcsát 100 méteren 11,44 másodpercre javította, a váltóval pedig 2019-ben U20-as Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett.
A 2025-ös tokiói világbajnokságon Demi a holland váltóval 10. helyen zárt, és ez volt az első felnőtt világbajnoki szereplése. Az Instagramon így fogalmazott:
Világbajnoki bemutatkozás és 10. hely a világon a 4×100 méteren. Tartalékként kezdtem, majd az utolsó pillanatban kellett beugranom, így bátran mondhatom, hogy igazi érzelmi hullámvasút részese lehettem. A csapatunk összeállítása az utolsó percben is változott, ennek ellenére hihetetlenül büszke vagyok erre a csapatra. Mindent beleadtunk.
A pályán gyors, azon kívül pedig céltudatos. Demi jogot tanul és ügyvédként képzeli el jövőjét, miközben a legmagasabb szinten edz és versenyez. Egy interjúban arról beszélt, hogy számára a sport a kitartásról és önbizalomról szól, és ezt a mentalitást más területeken is hasznosítani szeretné.
Erős jellemét jól mutatja, hogy egy Gyémánt Liga-versenyen váltófutás közben combhajlító-sérülést szenvedett, és a fájdalomtól könnyek között ült le a pályán. Az Instagramon azt írta:
Sajnos a váltó közben megsérült a combhajlítóm. Kár, hogy nem tudtuk megmutatni, mire vagyunk képesek, mert teljesen készen álltunk. De ez is a sport része… Nagyon hálás vagyok ennek a csapatnak, amiért azonnal odajött vigasztalni – lányok, sokkal jobban éreztem magam tőle.
A sérülés után Demi visszatért a versenypályára, bizonyítva, hogy a nehézségek sem állítják meg hosszú távú céljaiban.
Demi Instagram-oldalát 207 ezer követő figyeli. Bejegyzései között edzésfotók, versenypillanatok és lazább, hétköznapi tartalmak is szerepelnek. Időnként játékosan ruhapróbákat mutat be, vagy épp követői véleményét kéri, melyik szett áll neki a legjobban.
Posztjai rendszeresen felrobbantják a kommentmezőt: a rajongók dicsérik természetes szépségét, különleges szemeit és energikus kisugárzását. Bulvárcikkek címei is erről tanúskodnak: „A népszerű atlétikai tehetség megőrjíti a követőket”.
Demi karrierje még csak most bontakozik ki igazán. Fiatal, tehetséges, céltudatos, dés közben modern, stílusos arcát mutatja az atlétikának. Dekoratív megjelenése és közvetlen személyisége nem öncélú: erőt és önbizalmat sugároz, ami sok fiatal számára inspiráló lehet.