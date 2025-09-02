A szerb klasszis kihagyta az összes US Open előtti felkészülési tornát s ez ugyan picit csökkentette az esélyeit, ám így is sikerült túllendülnie a kisebb sérülések és a rozsdásodás nyomain a 38 éves klasszisnak. Novak Djokovics szereplésének jutalma egy újabb Grand Slam-negyeddöntő lett, ahol az amerikai Taylor Fritz ellen meccsel ma. Az időpont a szerb teniszsztárt némi keserűsséggel tölti el, ami talán nem is olyan meglepő.

Novak Djokovics US Open-meccsre készül, a kislánya, Tara a születésnapi bulijára. Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Djokovics kihagyja a szülinapot

A szerb teniszező egyik legnagyobb rajongója, a kislánya, Tara ugyanis ma ünnepli a születésnapját. Novak Djokovics viszont a Fritz elleni negyeddöntője miatt kihagyja a bulit. Amikor erről kérdezték, a 24-szeres Grand Slam-bajnok nem tagadta csalódottságát.

Ez van. Megjósoltuk, hogy előfordulhat. Nem volt túl boldog amiatt, hogy hiányzom a szülinapi bulijáról. Szóval, kérlek, ne emlékeztessetek erre

– nyilatkozta Djokovics az újságíróknak. A szerb játékos megígérte, hogy bár nem lehet ott személyesen, de több ajándékkal készül a különleges napra.

Legalább megpróbálok nyerni és neki ezzel az ajándékkal szolgálni, meg fogok küldeni neki néhány szép meglepetést a szülinapi bulijára. Remélhetőleg a győzelem olyan dolog lesz, aminek örülni tud. De ismétlem: óriási különbség, ha az apa nincs ott, vagy ha jelen van.

– mondta el a szerbek legendája, akinek a jövője a teniszben egyre inkább a közbeszéd tárgya: a teniszező a US Open előtt arról beszélt, hogy nem szeretné továbbra is kihagyni a családi eseményeket, ahogy karrierje egyre közelebb kerülhet a befejezéshez.

Úgy döntöttem, hogy nem játszom a felkészülési tornákon, mert több időt akarok tölteni a családommal. Őszintén szólva úgy érzem, kivívtam magamnak azt a jogot és megvan a luxusom, hogy kiválasszam, hova szeretnék menni és mit akarok játszani

– mondta Djokovics a US Open sajtónapján, akinek a Grand-Slam tornák jelentik a legnagyobb motivációt, de a prioritásai gyorsan változhatnak, hiszen a szerbek klasszisa lányával szeretné tölteni a legtöbb időt, és minden bizonnyal Tara következő szülinapját már nem szeretné kihagyni Djokovics.