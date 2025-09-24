A Fradi szélsője, Cebrail Makreckis félmeztelenül pózolt a gyönyörű modell mellett, a rajongók pedig már most odáig vannak a párosért.

A Fradi sztárja, Cebrail Makreckis nem csak a pályán bizonyított

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A Fradi focistája, Makreckis Kárpáti Rebeka oldalán pózolt

A Fradi új kampányfilmjében Cebrail Makreckis és Kárpáti Rebeka közösen álltak kamera elé, és kettősük azonnal reflektorfénybe került – szúrta ki a Bors.

A kampányfilmben Makreckis félmeztelen megjelenése azonnal magára vonta a figyelmet, de a rajongóknak ez már nem újdonság. A Fradi szélsője ugyanis az Instagramon és a TikTokon is aktív, ahol rendszeresen oszt meg sportos, laza pillanatokat a követőivel.

Posztjai rendre több száz lájkot és rengeteg kedves kommentet kapnak, így nem csoda, hogy sokak szerint ő a pályán kívül is igazi közönség kedvenc. Makreckis a félmeztelen képeit a 24 óráig elérhető Instagram-történetében osztotta meg.

Kárpáti Rebeka már régen bizonyította, hogy a kamera előtt is otthonosan mozog. A 2013-as szépségkirálynő az elmúlt évtizedben folyamatosan építette karrierjét, dolgozott modellként, műsorvezetőként, és influenszerként is több százezres követőtábort tudhat magáénak.

A Fradi szélsője sportos kisugárzásával, a 2013-as szépségkirálynő pedig elegáns, magabiztos megjelenésével emelte a film színvonalát.

A közösségi médiában rövid idő alatt rengeteg visszajelzés érkezett: a szurkolók szerint a páros tökéletes választás volt a klub új arculatához.