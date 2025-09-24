Miután 2022-ben búcsút intett a Real Madridnak Gareth Bale, egy utolsó szezon erejéig az Egyesült Államokban, az MLS-ben játszott. Már akkor tisztában volt vele, hogy nem sokáig tart ez az epizód.

Gareth Bale nagyon boldogan éli a mindennapjait a labdarúgás befejezése óta

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Gareth Bale végképp lezárta a játékoskarrierjét, „taxisofőr" lett

„Világos volt számomra, hogy az MLS-kaland sem fog örökké tartani” – idézte fel a spanyol AS napilapnak adott interjúban. Innen pedig már egyenes út vezetett a visszavonulásig.

Bale leszögezte: hiába rajonganak érte a szurkolók és a klubok, játékosként nem tér vissza a futball színpadára. „Ez a fejezet végleg lezárult” – jelentette ki egyértelműen.

Hogy mivel tölti napjait mostanában az exfutballista? Elsősorban gyermekeivel. Bale őszintén bevallotta, mennyire élvezi, hogy végre bepótolhatja mindazt, amit éveken át elmulasztott a folyamatos meccsek, edzések és utazások miatt.

Imádok a családommal lenni, a gyerekeim lekötnek, és csodálatos érzés végre nem minden hétvégén távol lenni, hanem látni, ahogy felnőnek

– fogalmazott.

Humorral hozzátette:

„Mivel sok gyerekem van, gyakran érzem magam taxisofőrnek. Állandóan fuvarozom őket iskolába és különórákra, így kevés időm jut arra, hogy messzire utazzak.”

Bár Bale nem lép többé pályára, a futballhoz szorosan kötődik. Idén nyártól a TNT Sports szakértőjeként dolgozik, ahol az angol Premier League és a Bajnokok Ligája mérkőzéseit elemzi. Ez új kaput nyitott előtte, hiszen tapasztalatával és karizmájával a tévés közvetítések egyik színes egyénisége lett.

Emellett fontolgatja, hogy a jövőben ismét bekapcsolódna a futball világába – de nem játékosként. Szülőhazája legendás klubját, a Cardiff Cityt támogatná, mégpedig társtulajdonosként.

A walesi egykori világklasszis tehát nem nosztalgiázik, és nem kerget illúziókat a visszatérésről. Életét a családjára, a szenvedélyére, a golfra és új szakmai kihívásaira összpontosítja.

Rajongóinak azonban nem kell nélkülözniük: a tévéképernyőkön és a futball háttérvilágában továbbra is fontos szereplő marad.

Gareth Bale története egyértelműen üzenet mindenkinek: a sport után is van élet – még ha ez néha családi „taxiszolgálatként” is zajlik.