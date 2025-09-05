Gyászol a divat világa: csütörtökön 91 éves korában meghalt minden idők egyik legsikeresebb és világszerte talán legismertebb divattervezője, Giorgio Armani. Az olasz divatcsászár elmúlt 40 éves, mire meg tudta alapozni későbbi birodalmát, és már jóval ötven fölött volt, amikor saját egészségével, testével is elkezdett foglalkozni. Talán ekkor került közelebbi kapcsolatba a sporttal és a sportolókkal, akikhez különösen az ezredforduló után számos szállal kapcsolódott már.

Giorgio Armani (középen, hófehér hajjal) kosárlabdacsapata, az Armani Milano egyik mérkőzésén

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Sportolók tetőtől talpig Giorgio Armani kreálmányaiban

A milánói sztártervező saját bevallása szerint nagyon szívesen mozdult ki a komfortzónájából, azaz, hogy híres és alapvetően is elegánsan öltöző szép embereknek tervezzen ruhákat. Tervezett bútort, telefont, tévét, és csak idő kérdése volt, hogy mikor találnak rá a sportolók. Az 1981-ben alapított EA7 márka már egy lépés volt efelé, hiszen a jellegzetes emblémát kapó ruhák sportos, utcai viseletnek készültek.

Már az 1994-es foci-vb-re is Armani tervezte a csapat pályán kívüli hivatalos szereléseit, az igazán nagy áttörés azonban 2012-ben jött el,

amikor a londoni olimpia előtti évben megkereste a mestert az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) vezetősége, hogy ugyan öltöztetné már fel a csapatot a nagy seregszemlére.

Nem véletlen, hogy a CONI nekrológjában az „Elegancia bajnokaként” említik, mert az olaszok tényleg megnyerték a divatcsatát egy brutálisan erős mezőnyben. Hogy mást nem mondjunk, a britket Stella McCarthy, az amerikaiakat pedig Ralph Laurent öltözötte a londoni játékokra.

Az olimpiai bajnok olasz férfi kardcsapat a káprázatos tengerészkék melegítőben

Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Négy évvel később már az olasz miniszterelnök, Matteo Renzi is az instant klasszikussá vált olimpiai melegítőben parádézott, amiből a játékok után alighanem milliószámra adtak el világszerte. Rio után ugyanis akárhova ment az ember a világban, biztos, hogy szembe jött vele az egyszerűen ötlete, csak egy hatalmas 7-est ábrázoló melegítőfelső.

Matteo Renzi olasz miniszterelnök parádézik az Armani melegítőben Sara Fraceschi úszó mellett

Fotó: JIM WATSON / AFP

Sportos és elegáns

Az olasz fociválogatottal, mint fentebb írtuk már az 1994-es foci-vb-n kapcsolatba került, de a kapcsolat csak 2019-ben vált hivatalossá. Az elmúlt hat évben az Emporio Armani volt a férfi és női A válogatott, valamint az U21-es nemzeti csapat hivatlos „Divat és Luxuscikk” beszállítója. Azaz a pályán kívül, utazások alkalmával, vagy bármilyen hivatalos, nem sportszakmai kötelezettség alkalmával az olasz fiúk Armaniban pózolhattak a vakuk előtt. Roberto Mancini szövetségi kapitány pedig volt olyan szerencsés, hogy még a meccsen is mester öltönyeiben irányíthatott.