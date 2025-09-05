Gyászol a divat világa: csütörtökön 91 éves korában meghalt minden idők egyik legsikeresebb és világszerte talán legismertebb divattervezője, Giorgio Armani. Az olasz divatcsászár elmúlt 40 éves, mire meg tudta alapozni későbbi birodalmát, és már jóval ötven fölött volt, amikor saját egészségével, testével is elkezdett foglalkozni. Talán ekkor került közelebbi kapcsolatba a sporttal és a sportolókkal, akikhez különösen az ezredforduló után számos szállal kapcsolódott már.
A milánói sztártervező saját bevallása szerint nagyon szívesen mozdult ki a komfortzónájából, azaz, hogy híres és alapvetően is elegánsan öltöző szép embereknek tervezzen ruhákat. Tervezett bútort, telefont, tévét, és csak idő kérdése volt, hogy mikor találnak rá a sportolók. Az 1981-ben alapított EA7 márka már egy lépés volt efelé, hiszen a jellegzetes emblémát kapó ruhák sportos, utcai viseletnek készültek.
Már az 1994-es foci-vb-re is Armani tervezte a csapat pályán kívüli hivatalos szereléseit, az igazán nagy áttörés azonban 2012-ben jött el,
amikor a londoni olimpia előtti évben megkereste a mestert az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) vezetősége, hogy ugyan öltöztetné már fel a csapatot a nagy seregszemlére.
Nem véletlen, hogy a CONI nekrológjában az „Elegancia bajnokaként” említik, mert az olaszok tényleg megnyerték a divatcsatát egy brutálisan erős mezőnyben. Hogy mást nem mondjunk, a britket Stella McCarthy, az amerikaiakat pedig Ralph Laurent öltözötte a londoni játékokra.
Négy évvel később már az olasz miniszterelnök, Matteo Renzi is az instant klasszikussá vált olimpiai melegítőben parádézott, amiből a játékok után alighanem milliószámra adtak el világszerte. Rio után ugyanis akárhova ment az ember a világban, biztos, hogy szembe jött vele az egyszerűen ötlete, csak egy hatalmas 7-est ábrázoló melegítőfelső.
Az olasz fociválogatottal, mint fentebb írtuk már az 1994-es foci-vb-n kapcsolatba került, de a kapcsolat csak 2019-ben vált hivatalossá. Az elmúlt hat évben az Emporio Armani volt a férfi és női A válogatott, valamint az U21-es nemzeti csapat hivatlos „Divat és Luxuscikk” beszállítója. Azaz a pályán kívül, utazások alkalmával, vagy bármilyen hivatalos, nem sportszakmai kötelezettség alkalmával az olasz fiúk Armaniban pózolhattak a vakuk előtt. Roberto Mancini szövetségi kapitány pedig volt olyan szerencsés, hogy még a meccsen is mester öltönyeiben irányíthatott.
Gabriele Gravina, az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) elnöke „a nemzeti büszkeség tiszta forrásának” titulálta a maestrót, akinek a munka és a tökéletesség iránti elkötelezettsége mindenkire hatással volt.
A pályán ma is több csapat viseli az EA7 emblémával ellátott szereléseket, közülük a legismertebb az olasz labdarúgó-bajnokság, a Serie A címvédője, a Napoli, amelyik 2021 óta játszik Armaniban, és azóta bizony már két bajnoki címet (2023 és 2025) is begyűjtött a Parthenopé.
Természetesen ugyancsak EA7-ben játszik az egyik legjobb olasz kosárlabda-csapat, az Olimpia Milano is. Az Euroligában szereplő csapattal találkozhatunk EA7 Emporio Armani Milano névvel, egy időben pedig a divatbirodalom farmerrészlegét reklámozandó Armani Jeans Milano néven futottak.
Az Armani számos reklámkampányban dolgozott híres sportolókkal. David Beckham legendás Armani alsógatyakampányát aligha kell bárkinek bemutatni. Ugyan nem sportoló, de Beckham felesége, Victoria is hajlandó volt fehérneműre vetkőzni, hogy Armaniban pózolhasson. De ugyanez elmondható Rafael Nadalról is.
2003-ban az addig leginkább susogós melegítőben vizuális környezetszennyezést elkövető angol focisták maradék becsületének megmentése reményében fordult az angol szövetség (FA) Armanihoz. Az üzletet maga Beckham és az akkori angol szövetségi kapitány, az Olaszországban jól ismert Sven Göran Eriksson hozta tető alá. A válogatott keret valamennyi tagja egy akkori értéken 3500 font összértékű kollekciót kapott, benne öltönnyel, kiegészítőkkel, órával és még egy „a Beckham” névre keresztelt jellegzetes kardigánnal is.
A világegyetem bizonyos törvényein azonban még Giorgio Armani sem tudott változtatni. Aki egy kicsit is jártas ezekben a törvényekben az pontosan tudja, hogy egy angolon soha semmilyen öltöny nem fog úgy állni, mint egy olaszon (a képen balról az angol válogatott Armaniban, jobbról az olasz ugyanakkor Dolce & Gabban szettben).