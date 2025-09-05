Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

A harmadik világháború réme fenyeget: Orwelltől a Simpson családig mindenki megjósolta

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptember 4-én, csütörtökön 91 éves korában meghalt minden idők egyik legismertebb és legsikeresebb divattervezője. Giorgio Armani nem csak milliomosokat és hollywoodi sztárokat öltöztetett, de meglepően szoros kapcsolatot ápolt a sport világával is.

Gyászol a divat világa: csütörtökön 91 éves korában meghalt minden idők egyik legsikeresebb és világszerte talán legismertebb divattervezője, Giorgio Armani. Az olasz divatcsászár elmúlt 40 éves, mire meg tudta alapozni későbbi birodalmát, és már jóval ötven fölött volt, amikor saját egészségével, testével is elkezdett foglalkozni. Talán ekkor került közelebbi kapcsolatba a sporttal és a sportolókkal, akikhez különösen az ezredforduló után számos szállal kapcsolódott már. 

Giorgio Armani és a sport Olimpia Milano
Giorgio Armani (középen, hófehér hajjal) kosárlabdacsapata, az Armani Milano egyik mérkőzésén
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Sportolók tetőtől talpig Giorgio Armani kreálmányaiban

A milánói sztártervező saját bevallása szerint nagyon szívesen mozdult ki a komfortzónájából, azaz, hogy híres és alapvetően is elegánsan öltöző szép embereknek tervezzen ruhákat. Tervezett bútort, telefont, tévét, és csak idő kérdése volt, hogy mikor találnak rá a sportolók. Az 1981-ben alapított EA7 márka már egy lépés volt efelé, hiszen a jellegzetes emblémát kapó ruhák sportos, utcai viseletnek készültek.

Már az 1994-es foci-vb-re is Armani tervezte a csapat pályán kívüli hivatalos szereléseit, az igazán nagy áttörés azonban 2012-ben jött el, 

amikor a londoni olimpia előtti évben megkereste a mestert az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) vezetősége, hogy ugyan öltöztetné már fel a csapatot a nagy seregszemlére.

 Nem véletlen, hogy a CONI nekrológjában az „Elegancia bajnokaként” említik, mert az olaszok tényleg megnyerték a divatcsatát egy brutálisan erős mezőnyben. Hogy mást nem mondjunk, a britket Stella McCarthy, az amerikaiakat pedig Ralph Laurent öltözötte a londoni játékokra.

(From L) Italy's team Italy's Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Luigi Tarantino and Luigi Samele celebrate on the podium of the men's sabre team as part of the fencing event of London 2012 Olympic games, on August 3, 2012 at the ExCel centre in London. AFP PHOTO / TOSHIFUMI KITAMURA (Photo by TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)
Az olimpiai bajnok olasz férfi kardcsapat a káprázatos tengerészkék melegítőben 
Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Négy évvel később már az olasz miniszterelnök, Matteo Renzi is az instant klasszikussá vált olimpiai melegítőben parádézott, amiből a játékok után alighanem milliószámra adtak el világszerte. Rio után ugyanis akárhova ment az ember a világban, biztos, hogy szembe jött vele az egyszerűen ötlete, csak egy hatalmas 7-est ábrázoló melegítőfelső.

Italy's Prime Minister Matteo Renzi (C) speaks with Italian Olympic swimmer Sara Franceschi (2-L) and other members of the Italian National Olympic Team during a welcoming ceremony at the Olympic Village ahead of the Rio 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro, on August 4, 2016. (Photo by JIM WATSON / AFP)
Matteo Renzi olasz miniszterelnök parádézik az Armani melegítőben Sara Fraceschi úszó mellett
Fotó: JIM WATSON / AFP

Sportos és elegáns

Az olasz fociválogatottal, mint fentebb írtuk már az 1994-es foci-vb-n kapcsolatba került, de a kapcsolat csak 2019-ben vált hivatalossá. Az elmúlt hat évben az Emporio Armani volt a férfi és női A válogatott, valamint az U21-es nemzeti csapat hivatlos „Divat és Luxuscikk” beszállítója. Azaz a pályán kívül, utazások alkalmával, vagy bármilyen hivatalos, nem sportszakmai kötelezettség alkalmával az olasz fiúk Armaniban pózolhattak a vakuk előtt. Roberto Mancini szövetségi kapitány pedig volt olyan szerencsés, hogy még a meccsen is mester öltönyeiben irányíthatott.

NAPLES, ITALY - MARCH 23: Roberto Mancini, head coach of Italy, follows the game during the UEFA EURO 2024 Qualifying Round Group C football match between Italy and England at Diego Armando Maradona Stadium in Naples, Italy on March 23, 2023. England defeated Italy 2-1. Isabella Bonotto / Anadolu Agency (Photo by Isabella Bonotto / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Roberto Mancini Armani öltönyben a 2021-es angolok elleni Eb-selejtezőn
Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU AGENCY

Gabriele Gravina, az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) elnöke „a nemzeti büszkeség tiszta forrásának” titulálta a maestrót, akinek a munka és a tökéletesség iránti elkötelezettsége mindenkire hatással volt.

A pályán ma is több csapat viseli az EA7 emblémával ellátott szereléseket, közülük a legismertebb az olasz labdarúgó-bajnokság, a Serie A címvédője, a Napoli, amelyik 2021 óta játszik Armaniban, és azóta bizony már két bajnoki címet (2023 és 2025) is begyűjtött a Parthenopé.

Természetesen ugyancsak EA7-ben játszik az egyik legjobb olasz kosárlabda-csapat, az Olimpia Milano is. Az Euroligában szereplő csapattal találkozhatunk EA7 Emporio Armani Milano névvel, egy időben pedig a divatbirodalom farmerrészlegét reklámozandó Armani Jeans Milano néven futottak.

Ments meg, uram!

Az Armani számos reklámkampányban dolgozott híres sportolókkal. David Beckham legendás Armani alsógatyakampányát aligha kell bárkinek bemutatni. Ugyan nem sportoló, de Beckham felesége, Victoria is hajlandó volt fehérneműre vetkőzni, hogy Armaniban pózolhasson. De ugyanez elmondható Rafael Nadalról is.

2003-ban az addig leginkább susogós melegítőben vizuális környezetszennyezést elkövető angol focisták maradék becsületének megmentése reményében fordult az angol szövetség (FA) Armanihoz. Az üzletet maga Beckham és az akkori angol szövetségi kapitány, az Olaszországban jól ismert Sven Göran Eriksson hozta tető alá. A válogatott keret valamennyi tagja egy akkori értéken 3500 font összértékű kollekciót kapott, benne öltönnyel, kiegészítőkkel, órával és még egy „a Beckham” névre keresztelt jellegzetes kardigánnal is.

A világegyetem bizonyos törvényein azonban még Giorgio Armani sem tudott változtatni. Aki egy kicsit is jártas ezekben a törvényekben az pontosan tudja, hogy egy angolon soha semmilyen öltöny nem fog úgy állni, mint egy olaszon (a képen balról az angol válogatott Armaniban, jobbról az olasz ugyanakkor Dolce & Gabban szettben).

  • Kapcsolódó cikkek:
Meghalt Giorgio Armani
Képeken Giorgio Armani legendás élete
Mutatjuk, ki örökölheti a mesés Armani-vagyont
Szívdöglesztően néz ki a modell, aki láthatta Michael Schumachert – fotók

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!