Győri-Lukács Viktória, a Győri Audi ETO Eb-bronzérmes szélsője és férje, a Fradi válogatott irányítója, Győri Mátyás joggal érezhette, hogy csoda történt, amikor az első terhes ultrahangon megjelent a kép a monitoron.

Győri-Lukács Viktória ikreket vár

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Duplán örült Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás

„Amikor az első ultrahangra mentünk, még nem tudtuk, hogy ketten vannak, tehát ott ért minket ez a nagyon nagy meglepetés és csoda is egyben. Természetesen nagyon örültünk nekik, mert korábban is több gyereket szerettünk volna, én pedig amúgy is nagy családban nőttem fel. Megszoktam, hogy sokan vagyunk otthon” – idézi a Bors a boldog apuka klubhonlapnak adott interjúját.

A két kézilabdázó még júliusban jelentette be, hogy szülők lesznek, a két apróság érkezését pedig decemberre várják. Nagy álmuk, hogy a karácsonyt már négyesben töltsék.

A gyerekek nevét egyelőre még titokban tartják, de az Elek Gyula Arénában készült képek annyit azért elárulnak, hogy egyiküknek Z-vel, míg a másikuknak E-vel fog kezdődni a neve.

Győri Mátyás elárulta, örülnének, ha a gyerekek is kézilabdázók lennének, de a legfontosabb az, hogy valamit sportoljanak.