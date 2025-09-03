A 2024-es párizsi olimpia igazi diadalmenetet hozott Summer McIntosh számára: három aranyat és egy ezüstöt szerzett. A 200 méteres pillangón, 200 és 400 vegyesen egyaránt aranyérmet akasztottak a nyakába, 400 gyorson pedig ezüsttel zárt. Ráadásul 200 vegyesen sikerült megdöntenie Hosszú Katinka legendás világcsúcsát, így vált a magyar úszósport ikonikus alakjának a trónörökösévé.

Négy vb-arany és egy elbűvölő mosoly, Summer McIntosh, Hosszú Katinka utódja mindenhol ellenállhatatlan

instagram.com/summerrmcintosh

Szingapúri vb-parádé – Hosszú Katinka utódjának teljes dominanciája

Az olimpiai sikerek után McIntosh Szingapúrban is bizonyította, hogy nem véletlenül tartják a világ legnagyobb úszótehetségének. Az idei világbajnokságon szinte mindent megnyert, amiben elindult: a 400 gyors, a 200 vegyes, a 200 pillangó és a 400 vegyes döntőjében is aranyérmet szerzett, ráadásként pedig a 800 gyorson is felállhatott a dobogóra, ott bronzot szerzett.

A közönség tombolt, a szingapúri világbajnokságot Summer maga is „emlékezetes hétnek” nevezte. A verseny után így írt a közösségi oldalán:

„Emlékezetes hét volt Szingapúrban. Köszönöm a fantasztikus önkénteseknek, szervezőknek, mindenkinek, aki nézett és szurkolt. És külön köszönet az edzőmnek, Fred Vergnoux-nak – nélküle semmi sem lenne lehetséges. Büszke vagyok, hogy Kanadát képviselhetem, és a világ legjobbjai ellen versenyezhetek.”