A 2024-es párizsi olimpia igazi diadalmenetet hozott Summer McIntosh számára: három aranyat és egy ezüstöt szerzett. A 200 méteres pillangón, 200 és 400 vegyesen egyaránt aranyérmet akasztottak a nyakába, 400 gyorson pedig ezüsttel zárt. Ráadásul 200 vegyesen sikerült megdöntenie Hosszú Katinka legendás világcsúcsát, így vált a magyar úszósport ikonikus alakjának a trónörökösévé.
Az olimpiai sikerek után McIntosh Szingapúrban is bizonyította, hogy nem véletlenül tartják a világ legnagyobb úszótehetségének. Az idei világbajnokságon szinte mindent megnyert, amiben elindult: a 400 gyors, a 200 vegyes, a 200 pillangó és a 400 vegyes döntőjében is aranyérmet szerzett, ráadásként pedig a 800 gyorson is felállhatott a dobogóra, ott bronzot szerzett.
A közönség tombolt, a szingapúri világbajnokságot Summer maga is „emlékezetes hétnek” nevezte. A verseny után így írt a közösségi oldalán:
„Emlékezetes hét volt Szingapúrban. Köszönöm a fantasztikus önkénteseknek, szervezőknek, mindenkinek, aki nézett és szurkolt. És külön köszönet az edzőmnek, Fred Vergnoux-nak – nélküle semmi sem lenne lehetséges. Büszke vagyok, hogy Kanadát képviselhetem, és a világ legjobbjai ellen versenyezhetek.”
Ez a parádés teljesítmény nemcsak újabb éremesőt jelentett számára, hanem tovább erősítette a helyét a sportág legendái között.
A rajongói szemében pedig végképp elérhetetlenné vált, hiszen nem elég, hogy csodaszép, de láthatóan megállíthatatlan is.
Világcsúcstartó 200 és 400 vegyesen, valamint 400 gyorson – a medencében tehát nincs nála gyorsabb. Ám Summer varázsa nemcsak az időeredményekben rejlik, hanem abban a természetes bájban is, amivel kilép a reflektorfénybe. Rajongói gyakran emlegetik „angyalarcú szépségként”, akinek mosolyától még a legkeményebb ellenfelek szíve is meglágyul.
A párizsi olimpia és a szingapúri vb alatt követőtábora is robbanásszerűen nőtt: ma már közel félmillió ember kíváncsi mindennapjaira az Instagramon. Nem véletlen: a világcsúcsokat mosolyogva dönti meg, miközben bájos természetességével is elvarázsol.
Summerből a sztárallűrök teljesen hiányoznak.
Kedvenc filmje a Titanic, rajong a Forma-1-et bemutató Drive to Survive sorozatért, és van egy cuki macskája, Mikey, akit Michael Phelpsről nevezett el.
Sőt, egyik legfurcsább hobbija, hogy imádja kitakarítani a szobáját, és újrarendezni a dolgait. Ettől pedig még szerethetőbbé válik a rajongók szemében.
Ő maga is hangsúlyozza: elsősorban a teljesítményére akar koncentrálni, de tudja, hogy sokan a szépsége miatt is odavannak érte. Egy interjúban erről így beszélt:
„Én mindig is az edzésre és a teljesítményre akartam koncentrálni. Ha közben valaki szépnek lát, az kedves, de számomra az a legfontosabb, hogy inspiráljam a fiatalokat, és megmutassam: kemény munkával minden lehetséges.”