Andy Carroll neve ismét a címlapokra került, ezúttal azonban nem a pályán mutatott teljesítménye miatt. A korábbi angol válogatott sztárfocista törölte Instagram-fiókját, miután rémálomszerűen alakult a szezonkezdés, ráadásul a magánéletében sem rendeződtek a dolgok.

A 36 éves sztárfocista, Andy Carroll nehéz napokat él át, még az Instagram-oldalát is törölte.

Andy Carrroll menekül a világ elől, törölte az Instagram-fiókját is
Andy Carrroll menekül a világ elől, törölte az Instagram-fiókját is
Fotó: Dagenham & Redbridge/Facebook

Andy Carroll törölte az Instagram-fiókját

A támadó júliusban tért vissza Angliába a franciaországi kitérő után, melyet az Amiens és a Bordeaux csapatánál töltött. 

A nyáron nagy meglepetést keltett, amikor aláírt a hatodosztályban szereplő Dagenham & Redbridge együtteséhez.

Pályafutása során 248 mérkőzésen szerepelt a Premier League-ben, játszott többek között a Newcastle Unitednél, a West Ham Unitednél és a Liverpoolban is. A hatodosztályú klubban való újrakezdést azonban sérülések és formaproblémák nehezítették eddig.

Első meccsére két hete került sor, amikor egy combhajlító izomsérülést követően csereként lépett pályára a Worthing ellen. Csak 28 percet kapott, a Dagenham pedig súlyos, 5–2-es vereséget szenvedett.  

A következő mérkőzés, az FA-kupa selejtezőjének második fordulójában, a Bedford Town ellen még rosszabbul sikerült. Carroll kezdőként, sőt csapatkapitányként futott ki a pályára, ám az első félidő végéhez közeledve kiállították.

Magánéleti gondok és szakítás a közösségi médiával

A sikertelen angliai újrakezdést magánéleti problémák is súlyosbítják. 

Kapcsolata Lou Teasdale-lel ismét válságba került. A pár kapcsolata közel egy éve tart, de gyakori viták és szakítások kísérik.  

Augusztusban Carroll dobta Teasdale-t, ám pár nappal később már arról beszélt, hogy hibát követett el. Ezután közösen elutaztak egy „mindent eldöntő nyaralásra”, ahonnan szerelmes fotókat posztoltak – mégis, alig két héttel később végleg szakítottak, és kölcsönösen kikövették egymást az Instagramon.  

Nem sokkal ezután Carroll a hírek szerint teljesen törölte profilját a közösségi oldalról, ami sok szurkolónak és követőnek feltűnt. Azóta már visszaállíthatta az oldalát, legalábbis egy 235 ezer követővel rendelkező oldal található a neve alatt. Ám, hogy csak ennyi követője van, az árulkodó. 

Galéria: Andy Carroll barátnője, Lou Teasdale
Lou Teasdale, az ex-liverpooli csatár, Andy Carroll barátnője

 

