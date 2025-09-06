Live
Altatás közben erőszakolta meg áldozatait egy orvos

Miközben a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Dublinban megkezdi a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, úgy fest az írek legnagyobb tehetsége, Evan Ferguson éppen magánéleti problémákkal küzd. Az ír válogatott középpályás ugyanis néhány hete szakíthatott barátnőjével, Gracie May Cookkal.

Az ír válogatottat már érte egy nagy veszteség a magyarok elleni vb-selejtező előtt, ugyanis sérülés miatt elvesztette az egyik leggólerősebb játékosát, Troy Parrottot. Az AZ Alkmaar támadójának pótlására a Celtic cserecsatárát, Johnny Kennyt hívták be, de AS Roma játékosa, Evan Ferguson is pótolhatja a gólvágót – azonban nagy kérdés, hogy utóbbi milyen lelkiállapotban van.

Szakítás miatt eshetett vissza az ír válogatott Evan Fergugon formája az utóbbi hetekben
Szakítás miatt eshetett vissza az ír válogatott Evan Fergugon formája az utóbbi hetekben
Fotó: STEFANOS KYRIAZIS / NurPhoto

Szakított az ír válogatott focista és a barátnője

Az olasz Il Messaggero szerint ugyanis Ferguson nemrég szakíthatott a barátnőjével, Gracie May Cookkal. A 20 éves játékos és párja korábban rendszeresen szerepelt az ír bulvárlapok címlapján, mivel valósággal dúlt a szerelem közöttük, amit jól mutat, hogy áprilisban még együtt vakációztak Párizsban. Most azonban a közösségi médiában semmi jele nincs annak, hogy együtt lennének a fiatalok, ugyanis Ferguson egy ideje már nem posztolt a párjáról, sőt mindkettőjük oldaláról eltűntek a közös fotók. 

A szőke bombázó az elmúlt hetekben fesztiválról fesztiválra járt, de a megosztott fotókon nem volt jelen a párja, vagyis vélhetőleg már szingliként élvezte a nyarat.

A 22-szeres ír válogatott Ferguson júliusban igazolt kölcsönben Olaszországba a Premier League-ben szereplő Brightontól, és remekül kezdett a Roma csapatában, ugyanis az első hat felkészülési meccsé hat gólt szerzett, azóta viszont látványosan visszaesett a formája. A Serie A idei szezonjában eddig csupán egy gólpasszt jegyzett, az olasz sajtó azonban tudni véli, hogy ennek az lehet az oka, hogy már nincs együtt a szintén futballista barátnőjével. Vélhetően a távolság miatt döntöttek úgy, hogy nem folytatják a kapcsolatukat, ugyanis miközben Ferguson az olasz fővárosba költözött, Cook augusztus közepén hosszabbított az angliai Newhaven FC női csapatával.

A szőke focistanő meglehetősen népszerű a közösségi médiában, ahol közel ötezerkövetője van
Gracie May Cook állítólag már nincs együtt az ír válogatott Evan Fergusonnal
Gracie May Cook maga is futballista, a női angol regionális ligában szereplő Newhaven játékosa
