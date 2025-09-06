Az ír válogatottat már érte egy nagy veszteség a magyarok elleni vb-selejtező előtt, ugyanis sérülés miatt elvesztette az egyik leggólerősebb játékosát, Troy Parrottot. Az AZ Alkmaar támadójának pótlására a Celtic cserecsatárát, Johnny Kennyt hívták be, de AS Roma játékosa, Evan Ferguson is pótolhatja a gólvágót – azonban nagy kérdés, hogy utóbbi milyen lelkiállapotban van.

Szakítás miatt eshetett vissza az ír válogatott Evan Fergugon formája az utóbbi hetekben

Fotó: STEFANOS KYRIAZIS / NurPhoto

Szakított az ír válogatott focista és a barátnője

Az olasz Il Messaggero szerint ugyanis Ferguson nemrég szakíthatott a barátnőjével, Gracie May Cookkal. A 20 éves játékos és párja korábban rendszeresen szerepelt az ír bulvárlapok címlapján, mivel valósággal dúlt a szerelem közöttük, amit jól mutat, hogy áprilisban még együtt vakációztak Párizsban. Most azonban a közösségi médiában semmi jele nincs annak, hogy együtt lennének a fiatalok, ugyanis Ferguson egy ideje már nem posztolt a párjáról, sőt mindkettőjük oldaláról eltűntek a közös fotók.

A szőke bombázó az elmúlt hetekben fesztiválról fesztiválra járt, de a megosztott fotókon nem volt jelen a párja, vagyis vélhetőleg már szingliként élvezte a nyarat.

A 22-szeres ír válogatott Ferguson júliusban igazolt kölcsönben Olaszországba a Premier League-ben szereplő Brightontól, és remekül kezdett a Roma csapatában, ugyanis az első hat felkészülési meccsé hat gólt szerzett, azóta viszont látványosan visszaesett a formája. A Serie A idei szezonjában eddig csupán egy gólpasszt jegyzett, az olasz sajtó azonban tudni véli, hogy ennek az lehet az oka, hogy már nincs együtt a szintén futballista barátnőjével. Vélhetően a távolság miatt döntöttek úgy, hogy nem folytatják a kapcsolatukat, ugyanis miközben Ferguson az olasz fővárosba költözött, Cook augusztus közepén hosszabbított az angliai Newhaven FC női csapatával.