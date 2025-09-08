A szívszorító videóban egymás után peregnek azok a felvételek, amelyek a család boldog pillanatait idézik: Kathi Béla feleségével és gyermekükkel mosolyog, kirándul, pihen – egyszerű, hétköznapi, mégis felbecsülhetetlen értékű pillanatok.

Kathi Béla halála mély nyomot hagyott a magyar sporttársadalomban is

Fotó: Molcsányi Máté

Kathi Béla emléke örökké élni fog

Az özvegy így mutatta meg,

milyen szeretetteljes férj és apa volt a tragikus balesetben elhunyt sportoló

– szúrta ki a Bors.

Salamon Dia posztjához sorra érkeznek a részvétnyilvánítások és az együttérző üzenetek.

Kathi Béla világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes a ciprusi nyaralása közben, kerékpárbalesetben halt meg. Az erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok sportoló 46 esztendős volt.