Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Megrendítő felvételt tett közzé a tragikus balesetben meghalt sportoló gyászoló felesége. A közös képeikből állított össze videót Kathi Béla özvegye, amelyen férjével és gyermekükkel láthatóak, aki nemcsak sportolóként, hanem férjként és apaként is pótolhatatlan.

A szívszorító videóban egymás után peregnek azok a felvételek, amelyek a család boldog pillanatait idézik: Kathi Béla feleségével és gyermekükkel mosolyog, kirándul, pihen – egyszerű, hétköznapi, mégis felbecsülhetetlen értékű pillanatok.

Kathi Béla halála mély nyomot hagyott a magyar sporttársadalomban is
Fotó: Molcsányi Máté

Kathi Béla emléke örökké élni fog

Az özvegy így mutatta meg,

 milyen szeretetteljes férj és apa volt a tragikus balesetben elhunyt sportoló

 – szúrta ki a Bors.

Salamon Dia posztjához sorra érkeznek a részvétnyilvánítások és az együttérző üzenetek.

Kathi Béla világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes a ciprusi nyaralása közben, kerékpárbalesetben halt meg. Az erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok sportoló 46 esztendős volt.

