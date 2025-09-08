Live
Georgina Rodríguez, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya mindenkit elkápráztatott a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Az argentin-spanyol kebelcsoda a vörös szőnyegen került a figyelem középpontjába, ugyanis olyan szettben vonult végig, amitől sokaknak leesett az álla.

A Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon renget szépség tűnik fel a vörös szőnyegen, azonban Cristiano Ronaldo kebelcsoda menyasszonya gondoskodott róla, hogy senki se beszéljen másról.

A kebelcsoda Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
Georgina Rodríguez nemcsak a friss, 3 millió dolláros eljegyzési gyűrűjével villogott, hanem olyan ékszerkollekcióval, amelynek összértéke szakértők szerint meghaladta a 6 millió dollárt, azaz több mint 2 milliárd forintot.

Ronaldo kebelcsoda menyasszonya mindenkit elvarázsolt

A Bors azt írja, hogy Ronaldo menyasszonya Roberto Cavalli egyedi tervezésű, fekete bársony csipkeruháját választotta, amelyet személyesen Fausto Puglisivel álmodott meg. Az ötlet papíron tökéletesnek tűnt: szexi, testhez simuló, ikonikus vonalvezetés, ami illik Georgina Rodríguez stílusához és elképesztő alakjához. 

A kebelcsoda Georgina Rodríguez az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo menyasszonya
