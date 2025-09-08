A Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon renget szépség tűnik fel a vörös szőnyegen, azonban Cristiano Ronaldo kebelcsoda menyasszonya gondoskodott róla, hogy senki se beszéljen másról.

Georgina Rodríguez, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo kebelcsoda menyasszonya

Fotó: georginagio@instagram

Georgina Rodríguez nemcsak a friss, 3 millió dolláros eljegyzési gyűrűjével villogott, hanem olyan ékszerkollekcióval, amelynek összértéke szakértők szerint meghaladta a 6 millió dollárt, azaz több mint 2 milliárd forintot.

Ronaldo kebelcsoda menyasszonya mindenkit elvarázsolt

A Bors azt írja, hogy Ronaldo menyasszonya Roberto Cavalli egyedi tervezésű, fekete bársony csipkeruháját választotta, amelyet személyesen Fausto Puglisivel álmodott meg. Az ötlet papíron tökéletesnek tűnt: szexi, testhez simuló, ikonikus vonalvezetés, ami illik Georgina Rodríguez stílusához és elképesztő alakjához.