Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna riportere ismét elkápráztatta rajongóit. Az olasz kebelcsoda idén februárban robbant be a köztudatba, azóta pedig már több mint 1 355 000 követője van a közösségi oldalán. Eleonora Incardona most szaunázás közben jelentkezett be, amitől a követői teljesen megvadultak, azonban Valentina Maceri, a konkurens sportcsatorna riportere koránt sincs elragadtatva olasz kolléganőjétől.

Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna műsorvezetője ismét meghódította a közösségi médiát egy újabb elbűvölő fotóval. A 34 éves kebelcsoda ezúttal az olaszországi nyaralása során mutatta meg magát bikiniben, majd egy dögös fotóval bejelentkezett a szaunából is. 

Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda műsorvezetője
Fotó: eleonoraincardona@instagram

Az olasz műsorvezetőnő több fotót is megosztott a nyaralásáról, a több mint 1 355 000 Instagram-követőjének nagy része pedig teljesen megvadult. 

A kebelcsoda sportriporternő megvadította rajongóit

A fotók posztolása után a rajongók azonnal elárasztották Eleonora Incardona kommentszekcióját. Gyönyörűnek, tökéletesnek, csodálatosnak és a legszebbnek is nevezték. 

Az olasz kebelcsoda szereplésétől azonban nincs mindenki elragadtatva. Valentina Maceri, a svájci Blue csatorna sportriportere vulgárisnak nevezte az olasz szépség megjelenését.

Incardona főként a fogadási esélyekről beszél. Ezt nagyon szexisen teszi, de néha vulgárisan” 

mondta a Bajnokok Ligája közvetítésekben közreműködő német szépség.

Eleonora Incardona azonban nem foglalkozik a kritikus hangokkal. A Global Networkernek adott interjúban elmondta, hogy a stílusa egyértelműen része a személyes és a szakmai identitásának.

Hogyan segít a divat abban, hogy magabiztosan mozogj olyan férfiak által dominált környezetben, mint a sportközvetítések? A divat az én nyelvem. Segít kifejezni, ki vagyok, és magabiztosnak érezni magam, még a férfiak által dominált vagy nagy nyomású környezetben is. Soha nem adom fel a nőiességemet – éppen ellenkezőleg, erősségként használom. Ha jól érzed magad a bőrödben, akkor bármire készen állsz” 

– mondta az olasz szépség. 

Eleonora Incardona idén februárban robbant be a köztudatba, amikor pályaszéli riporterként megjelent a Juventus–Internazionale olasz bajnoki rangadón. Ezt követően a gyönyörű riportert sokan az olasz televízió ikonikus alakjához, Diletta Leottához hasonlították. Innen pedig egyenes út vezetett számára a nyári klubvilágbajnokságra, ahol rendszeresen feltűnt a pályára szélén. 

Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
