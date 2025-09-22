Live
Immár a Liverpool magyar védője is magabiztosan mozog a luxus világában. Kerkez Milos életstílusa is követi futballkarrierje meredek ívét, a klasszis játékos ugyanis a régi Skodáját 200 milliós autóra, egy Rolls-Royce Cullinanra cserélte.

Úgy tűnik, hogy a magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos nemcsak a pályán, hanem azon kívül is szintet lépett.

Kerkez Milos luxusautóján ámulnak a rajongók
Kerkez Milos luxusautóján ámulnak a rajongók 
Fotó: AFP/X - Origo

Kerkez Milos immár Rolls-Royce-t vezet

A 21 esztendős futballistát korábban egy sokkal szerényebb, nagyjából 15-20 millió forint értékű Skodában kapták lencsevégre a válogatott edzését megelőzően.

Mostanra már egy igazi luxusautóra váltott: Kerkez Milos egy Rolls-Royce Cullinant vezet Liverpool utcáin 

- szúrta ki a Bors.

A lap szerint egy új Rolls-Royce Cullinan nagyjából 600 ezer dollárnál kezdődik, ami nagyjából 200 millió forintnak felel meg. Bizonyos extrák és személyre szabott kialakítás ennél jóval magasabbra is feltornázhatja az összeget.

Mit kell tudni az autóról?

A Cullinan a brit gyártó első és máig egyetlen SUV-modellje, amely a nevét a világ legnagyobb csiszolatlan gyémántjáról kapta. 

A több mint 2,5 tonnás, impozáns méretű jármű V12-es motorral, és 563 lóerős teljesítménnyel rendelkezik. A belsejében finom bőrülések és prémium hangrendszer emeli ki az autót a mezőnyből.

@amillophotos Milos Kerkez pulling up in one of the hardest cars at Liverpool 😮‍💨 Urban Cullinan is serious 🔥 #MilosKerkez #LiverpoolFC #FootballersCars #LuxuryCars #UrbanAutomotive ♬ I'm on Ten - Nbhd Nick

 

 

