Úgy tűnik, hogy a magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos nemcsak a pályán, hanem azon kívül is szintet lépett.
A 21 esztendős futballistát korábban egy sokkal szerényebb, nagyjából 15-20 millió forint értékű Skodában kapták lencsevégre a válogatott edzését megelőzően.
Mostanra már egy igazi luxusautóra váltott: Kerkez Milos egy Rolls-Royce Cullinant vezet Liverpool utcáin
- szúrta ki a Bors.
A lap szerint egy új Rolls-Royce Cullinan nagyjából 600 ezer dollárnál kezdődik, ami nagyjából 200 millió forintnak felel meg. Bizonyos extrák és személyre szabott kialakítás ennél jóval magasabbra is feltornázhatja az összeget.
A Cullinan a brit gyártó első és máig egyetlen SUV-modellje, amely a nevét a világ legnagyobb csiszolatlan gyémántjáról kapta.
A több mint 2,5 tonnás, impozáns méretű jármű V12-es motorral, és 563 lóerős teljesítménnyel rendelkezik. A belsejében finom bőrülések és prémium hangrendszer emeli ki az autót a mezőnyből.