A népszerű sportriporter, ifj. Knézy Jenő Jenszenszky Zsolt vendége volt a Jeszenszky-kaland egyik adásában, ahol többek között legendás édesapjáról is beszélt.

A legendás sportriporter, Knézy Jenő

Fotó: Fortepan - RTV újság

Knézy Jenő elképesztő fanatizmusa

A 2003-ban elhunyt sportriporter fanatizmusa szinte nem ismert határokat, fia szerint miután májusban kiderült, hogy daganatos betegséggel küzd, még akkor is inkább a közvetítéseknek szentelte az idejét.

„Még akkor is, nem velünk, a családjával töltötte a hétvégéket, hanem elment egy Haladás-Vasas NB I-es meccset közvetíteni. Ez nagyon belém égett, hogy ő még akkor is a hivatását, a fanatizmusát választotta, amikor tudta, hogy baj van.

Amikor apám adott egy utolsó interjút, még a halálos ágyán is azt mondta, hogy neki az lenne a kívánsága, ha ezt túléli, akkor még egy meccset szeretne közvetíteni

– osztott meg egy megdöbbentő történetet édesapjával kapcsolatban ifj. Knézy Jenő.

Az 53 éves sportriporter az édesapja mellett a műsorban arról is beszélt, hogyan válaszotta ezt a pályát, valamint elárulta, hogy rendőrként is dolgozott, a legújabb szerelme pedig a festészet.

A teljes adás ide kattintva megtekinthető.

