Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma–1-es mezőny sztárjainak élete a versenyeken túl is folyamatos reflektorfényben zajlik. Nem meglepő, hogy Lando Norris barátnője, Margarida „Magui” Corceiro legutóbbi Instagram-bejegyzése is a címlapokra került. A 22 éves portugál modell 2,2 millió követője legnagyobb örömére nyaralása során mutatta meg formás alakját bikiniben, kihasználva a futamok közötti rövid szünetet.

A Forma-1-es Lando Norris szexi barátnője, Margarida Corceiro először erotikus bikinis fotókkal lepte meg rajongóit, amelyen olykor semmi nem takarja a melleit.

Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője
Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője
Fotó: magui_corceiro@instagram

Lando Norris barátnője mellet villantott

A bejegyzések hatalmas visszhangot váltottak ki, és ismét sokak figyelmét a fiatal modell és a McLaren pilótája közötti kapcsolatra irányították. Magui és Norris először 2023 májusában kerültek a nyilvánosság fókuszába, amikor a brit versenyző Monacóban egy klasszikus 1972-es Fiat Jollyval vitte körbe a modellt. 

Az ezt követő hónapokban Corceiro rendszeresen feltűnt az F1-es paddockban, ami gyorsan gerjesztette a róluk szóló pletykákat.  

Lando Norris csodaszép barátnője, Margarida Corceiro 
Fotó: Margarida Corceiro/Instagram
Lando Norris csodaszép barátnője, Margarida Corceiro 
Fotó: Margarida Corceiro/Instagram

A bejegyzés további fotói ide kattintva tekinthetőek meg.

A kapcsolat azonban 2024 augusztusában megszakadni látszott. Akkoriban a modell a portugál válogatott futballista, Joao Felix oldalán vigasztalódott. Bennfentesek szerint Norris akkor azért döntött a szakítás mellett, hogy teljes mértékben a versenyzésre koncentrálhasson. 

A történet akkor vett fordulatot, amikor Corceirót ismét látták a monacói hétvégén, méghozzá Norris édesanyja társaságában szurkolva, ahol a brit pilóta győzelmet aratott. Ez csak megerősítette, hogy a pár újra egymásra talált.  

Margarida azóta ismét rendszeres vendége lett a futamoknak. Az Olasz Nagydíjon is ott volt a McLaren sztárját támogatva: kezdetben elegáns fekete ruhát viselt, majd egy kék, pöttyös darabra váltott, miközben végignézte, ahogy párja másodikként fut be Max Verstappen mögött.  

Rendhagyó időpontok, Bakuban folytatódik a Forma-1
Vallomást tett a korábbi Red Bull-os: megalázzák és halálra dolgoztatják őket az F1-ben
Verstappen távozhat a Forma–1-ből? Új kihívást talált a Zöld Pokolban
modell, Margarida Corceiro
Galéria: Lando Norris barátnője, a szépséges Margarida Corceiro
1/22
Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!