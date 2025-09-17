A Forma-1-es Lando Norris szexi barátnője, Margarida Corceiro először erotikus bikinis fotókkal lepte meg rajongóit, amelyen olykor semmi nem takarja a melleit.

Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője

Fotó: magui_corceiro@instagram

Lando Norris barátnője mellet villantott

A bejegyzések hatalmas visszhangot váltottak ki, és ismét sokak figyelmét a fiatal modell és a McLaren pilótája közötti kapcsolatra irányították. Magui és Norris először 2023 májusában kerültek a nyilvánosság fókuszába, amikor a brit versenyző Monacóban egy klasszikus 1972-es Fiat Jollyval vitte körbe a modellt.

Az ezt követő hónapokban Corceiro rendszeresen feltűnt az F1-es paddockban, ami gyorsan gerjesztette a róluk szóló pletykákat.

Fotó: Margarida Corceiro/Instagram

Fotó: Margarida Corceiro/Instagram

A kapcsolat azonban 2024 augusztusában megszakadni látszott. Akkoriban a modell a portugál válogatott futballista, Joao Felix oldalán vigasztalódott. Bennfentesek szerint Norris akkor azért döntött a szakítás mellett, hogy teljes mértékben a versenyzésre koncentrálhasson.

A történet akkor vett fordulatot, amikor Corceirót ismét látták a monacói hétvégén, méghozzá Norris édesanyja társaságában szurkolva, ahol a brit pilóta győzelmet aratott. Ez csak megerősítette, hogy a pár újra egymásra talált.

Margarida azóta ismét rendszeres vendége lett a futamoknak. Az Olasz Nagydíjon is ott volt a McLaren sztárját támogatva: kezdetben elegáns fekete ruhát viselt, majd egy kék, pöttyös darabra váltott, miközben végignézte, ahogy párja másodikként fut be Max Verstappen mögött.