Az éles szemű bokszrajongók nem csak azt figyelhették meg szeptember 13-án, hogy Terrence Crawford pazar taktikával és kifogástalan ökölvívással legyőzi a legendás Saul Canelo Álvarezt a vitathatatlan középsúlyú bajnoki címért rendezett meccsen. Hanem azt is, hogy az egyik ringlány, egy igazi latin szépség bájaival szinte már elhomályosította a két korszakos bunyóst.
Red Dela Cruz filippinó, azaz Fülöp-szigeteki szülők gyermeke, de ő maga már Ausztráliában született, ausztrál állampolgár is. Szépen felcseperedve irodai munkára adta a fejét, de elég gyorsan rájött, hogy a 9-től 5-ig munka nem az ő világa, így aztán nem is habozott a váltással.
„A munkahelyen nem volt rajtam semmi smink, csendben voltam és tettem a dolgom. Két különböző életet is megtapasztalhattam és el sem mondhatom, milyen szerencsés vagyok, hogy így döntettem” – mondta Red Dela Cruz.
Red a UFC 2015-ös „tehetségkutatóján” futott be, amikor Dana White emberei ringlányoknak hirdettek felvételt Ázsiában. Szevasz irodai munka, hello nagybetűs élet! Red 2015 óta állandó szereplője a UFC-rendezvényeknek, de mint látjuk ökölvívómeccseken is sokat hozzáad a show-hoz.
„Anyukám azt mesélte, hogy fiatalon modell vagy szépségkirálynő szeretett volna lenni. Most az ő álmát is megélem, és ugyan a saját utamat járom, de anyu is nagyon büszke rám” – mesélte az ausztrál Daily Mailnek.