Az éles szemű bokszrajongók nem csak azt figyelhették meg szeptember 13-án, hogy Terrence Crawford pazar taktikával és kifogástalan ökölvívással legyőzi a legendás Saul Canelo Álvarezt a vitathatatlan középsúlyú bajnoki címért rendezett meccsen. Hanem azt is, hogy az egyik ringlány, egy igazi latin szépség bájaival szinte már elhomályosította a két korszakos bunyóst.

Jár a 10 pont a latin szépségnek

Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Iroda helyett a ringet választott a latin szépség

Red Dela Cruz filippinó, azaz Fülöp-szigeteki szülők gyermeke, de ő maga már Ausztráliában született, ausztrál állampolgár is. Szépen felcseperedve irodai munkára adta a fejét, de elég gyorsan rájött, hogy a 9-től 5-ig munka nem az ő világa, így aztán nem is habozott a váltással.

„A munkahelyen nem volt rajtam semmi smink, csendben voltam és tettem a dolgom. Két különböző életet is megtapasztalhattam és el sem mondhatom, milyen szerencsés vagyok, hogy így döntettem” – mondta Red Dela Cruz.