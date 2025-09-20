Live
Fontos, hogy meg tudjuk hozni a jó döntéseket. Szerencsére, Red Dela Cruz meg tudta hozni élete döntését, amiért csak dicsérni tudjuk. A csodálatos latin szépség ugyanis így most az unalmas irodai munka helyett ringlányként mutatja meg fantasztikus adottságait a világ legnagyobb küzdősport eseményein.

Az éles szemű bokszrajongók nem csak azt figyelhették meg szeptember 13-án, hogy Terrence Crawford pazar taktikával és kifogástalan ökölvívással legyőzi a legendás Saul Canelo Álvarezt a vitathatatlan középsúlyú bajnoki címért rendezett meccsen. Hanem azt is, hogy az egyik ringlány, egy igazi latin szépség bájaival szinte már elhomályosította a két korszakos bunyóst.

latin szépség, Red Dela Cruz
Jár a 10 pont a latin szépségnek
Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Iroda helyett a ringet választott a latin szépség

Red Dela Cruz filippinó, azaz Fülöp-szigeteki szülők gyermeke, de ő maga már Ausztráliában született, ausztrál állampolgár is. Szépen felcseperedve irodai munkára adta a fejét, de elég gyorsan rájött, hogy a 9-től 5-ig munka nem az ő világa, így aztán nem is habozott a váltással.

„A munkahelyen nem volt rajtam semmi smink, csendben voltam és tettem a dolgom. Két különböző életet is megtapasztalhattam és el sem mondhatom, milyen szerencsés vagyok, hogy így döntettem” – mondta Red Dela Cruz.

Galéria: Red Dela Cruz, az egzotikus szépségű ringlány
1/18
Red Dela Cruz már egy évtizede hódít a küzdősportgálákon

Red a UFC 2015-ös „tehetségkutatóján” futott be, amikor Dana White emberei ringlányoknak hirdettek felvételt Ázsiában. Szevasz irodai munka, hello nagybetűs élet! Red 2015 óta állandó szereplője a UFC-rendezvényeknek, de mint látjuk ökölvívómeccseken is sokat hozzáad a show-hoz.

„Anyukám azt mesélte, hogy fiatalon modell vagy szépségkirálynő szeretett volna lenni. Most az ő álmát is megélem, és ugyan a saját utamat járom, de anyu is nagyon büszke rám” – mesélte az ausztrál Daily Mailnek.

 

