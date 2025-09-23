Bár sokan Lamine Yamal sikerére számítottak, a Barcelona csillagának még várnia kell arra, hogy Aranylabda-győztes legyen, mert Ousmane Dembélé, a Bajnokok Ligája-címvédő PSG sztárjának sikerét hozta a futball legnagyobb egyéni díjának a szavazása. A párizsi Aranylabda-gálán egy rakás korábbi sztár is tiszteletét tette, így az Aranylabda 1990-es győztese, Lothar Matthäus is ott volt a vendégek között, és elsősorban a fiatal, szexi barátnője miatt keltett nagy feltűnést a vörös szőnyegen.

Lothar Matthäus tud élni, új , szexi barátnője 38 évvel fiatalabb nála, vele jelent meg az Aranylabda-gálán. Fotó: Adam Davy / PA Wire

A német futball-legenda ma már 64 éves, az új csaja pedig mindössze 26: Theresa Sommer modell és 38 évvel fiatalabb, mint Matthäus.

A Daily Mail cikke szerint a párt már többször is együtt látták idén, miután Matthäus elvált az ötödik feleségétől, Anastasia Klimkótól is. A lap szerint Matthäus mosolyogva, barátnőjét átölelve állt a fotósok elé az Aranylabda-gálán.

Kicsoda Lothar Matthäus szexi barátnője az Aranylabda-gálán?

Sommert először áprilisban látták a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya mellett, amikor együtt vettek részt egy hírességeknek rendezett síversenyen Ischglben, Ausztriában. Később a müncheni Allianz Arénában is feltűntek a Németország–Portugália Nemzetek Ligája-elődöntőn, majd négy nappal később a döntőben Spanyolország ellen.

Bár eddig egyikük sem beszélt a kapcsolatukról, az Aranylabda-gálán már félreérthetetlen volt, hogy romantikus kapcsolatban állnak egymással. Korábban a német Bild megkereste Matthäust az új kapcsolatról, de akkor nem reagált. A síversenyen csupán ennyit mondtak az A2 Televíziónak: „Síelni jöttünk, a többi magánügy.”

Sommer nemcsak szép, hanem okos is: közgazdaságtant és menedzsmentet tanult a londoni King’s College-ban, majd pszichológiát a durhami egyetemen.

Matthäus korábbi házasságai és viharos magánélete

Matthäus magánélete sosem volt botrányoktól mentes. Öt házassága volt: