Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka, ha óvatosan is, de azért néha-néha bepillantást enged a sok százezer magyar focidrukker által kíváncsian követett magánéletükbe. A sztárpár csütörtökön újabb képet mutatott meg a kislányukról, akinek a neve még mindig titok. A minap pedig egy Insta-sztoriban láthattuk egy luxusautó volánja mögött ülni a leghíresebb magyar futballistafeleséget. Csoda, hogy a fél ország azon pörög, hogy milyen autóra eshetett Buzsik Borka választása?

Lehet, hogy elektromos Porsche Macan a titokzatos luxusautó?

Fotó: JOHN LAMPARSKI / NurPhoto

Luxusautó, jó, de milyen luxusautó?

A Bors munkatársai is rávetették magukat a forró témára, és komoly kutatómunka végén három modellre szűkítették a szóba jöhető autók számát. Az az egy közös a háromban, hogy valamennyi a stuttgarti Porsche gyár büszkesége.

Porsche Cayenne

A családosok körében nagy kedvenc az újonnan 62 millió forintba kerülő, Cayenne, amelynek legerősebb változata akár a 300 km/h végsebességet is elérheti. A mindenféle vezetéstámogató rendszerrel felszerelt modell egyszerre kényelmes és biztonságos.

Lehet, hogy Macan?

Amennyiben Szoboszlaiék a környezetre is ügyelnek, könnyen lehet, hogy a Porsche elektromos kivitelben is rendelhető luxus SUV modellje a titokzatos befutó. Ez még olcsóbb is, akár már 41 millió forintért hozzá lehet jutni.

Vagy a dögös Panamera?

Azt sem zárhatjuk ki, hogy az ország legkúlabb párja egy dögös, sportos modellt választott, mint például a Porsche Panamera. Hely ebben is van bőven, hát még erő és lendület! 60 millió forintért cserébe akár 300 km/h sebességgel is lehet repeszteni, ahol erre lehetőség van – például egyes német autópályákon.

Akárhogy is döntött Buzsik Borka, ebből a hármasból nem lehet rosszat választani. Ráadásul az okosbabakocsi és a biztonsági gyermekülés mindhárom modellben elfér.

Kapcsolódó cikkek: