Kulicsenko 2002-ben született az oroszországi Odincovóban, ám 2019-ben ciprusi állampolgárságot szerzett. Onnantól nemcsak a pályán, hanem a címlapokon is egyre gyakrabban bukkant fel, méghozzá nem csupán sporteredményei okán. Hosszú lábai, csábító mosolya és kifogástalan alakja miatt sokan a világ legszexisebb magasugrójaként emlegetik.

A rajongók mindig ámulva figyelik a magasugró Jelena Kulicsenko eredményeit

instagram.com/kulichenko_elena

A Georgia Egyetem hallgatójaként az amerikai bajnokságokban is letette a névjegyét: NCAA-bajnok lett, megválasztották az SEC év újoncának, és többször bekerült az All-American válogatottba. Ciprus országos rekordját is ő tartja: 1,97 méterrel repítette magát a csúcsra.

Olimpiai bravúr – szexi pózokkal fűszerezve

A 2024-es párizsi olimpián a döntőbe jutott, ahol 1,95 méteres ugrással a 7. helyen végzett – ez minden idők legjobb ciprusi eredménye atlétikában.

A közvetítések alatt pedig nemcsak a szakkommentátorok jegyezték meg a teljesítményét, hanem a nézők is: közösségi oldalain elárasztották a rajongói üzenetek, sokan egyenesen „az olimpia legszexibb sportolójának” nevezték.

2025-ben a nankingi fedett pályás világbajnokságon ismét döntőbe került, ahol 7. lett, így stabilan tartja helyét a világ elitjében, és közben Instagram-követői száma is robbanásszerűen nőtt.