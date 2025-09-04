Kulicsenko 2002-ben született az oroszországi Odincovóban, ám 2019-ben ciprusi állampolgárságot szerzett. Onnantól nemcsak a pályán, hanem a címlapokon is egyre gyakrabban bukkant fel, méghozzá nem csupán sporteredményei okán. Hosszú lábai, csábító mosolya és kifogástalan alakja miatt sokan a világ legszexisebb magasugrójaként emlegetik.
A Georgia Egyetem hallgatójaként az amerikai bajnokságokban is letette a névjegyét: NCAA-bajnok lett, megválasztották az SEC év újoncának, és többször bekerült az All-American válogatottba. Ciprus országos rekordját is ő tartja: 1,97 méterrel repítette magát a csúcsra.
A 2024-es párizsi olimpián a döntőbe jutott, ahol 1,95 méteres ugrással a 7. helyen végzett – ez minden idők legjobb ciprusi eredménye atlétikában.
A közvetítések alatt pedig nemcsak a szakkommentátorok jegyezték meg a teljesítményét, hanem a nézők is: közösségi oldalain elárasztották a rajongói üzenetek, sokan egyenesen „az olimpia legszexibb sportolójának” nevezték.
2025-ben a nankingi fedett pályás világbajnokságon ismét döntőbe került, ahol 7. lett, így stabilan tartja helyét a világ elitjében, és közben Instagram-követői száma is robbanásszerűen nőtt.
2024 nyarán robbant a hír: egy OnlyFans-oldalon meztelen videók jelentek meg Kulicsenko nevével összekapcsolva. A felvételek villámgyorsan terjedtek, és bár sokan kételkedtek az eredetiségükben, a bulvársajtó napokig címlapon tartotta a történetet.
A sportoló és jogi képviselői azonnal leszögezték: a videók mesterséges intelligenciával készült hamisítványok.
„Ez nem én vagyok. Ez egy digitális támadás, amely a hírnevemet akarja bemocskolni” – nyilatkozta dühösen Kulicsenko.
A Ciprusi Olimpiai Bizottság kiállt mellette, de a közvélemény megosztott maradt. Egyesek védelmezték, mások viszont gúnyos megjegyzésekkel árasztották el a közösségi oldalait.
A ciprusi váltás sem múlt el botrány nélkül. „Több száz üzenetet kaptam, hogy áruló vagyok” – mesélte, utalva arra, hogy sok orosz szurkoló hátat fordított neki.
Ugyanakkor Cipruson sztárként ünneplik: plakátokon mosolyog vissza, reklámokban szerepel, és sokak szerint ő az új generáció legnagyobb sportikonja a szigeten.
„Nagyon csalódott vagyok, hogy ilyen támadás ért, miközben a célom a sport és a versenyzés szeretete. Köszönöm mindazoknak, akik támogatnak – nem hagyom, hogy a botrány eltántorítson” – nyilatkozta.
Instagramján azóta is bátran posztol bikinis képeket, edzésvideókat és mosolygós szelfiket, bizonyítva: nem hagyja, hogy bármi megtörje az imázsát.
A magasugró jelenleg a 2025-ös szabadtéri világbajnokságra készül. Edzője, Ryan Bailey szerint remek formában van, sőt, a botrány után mentálisan is megerősödött.
„Minden nap azon dolgozom, hogy jobb legyek, és újabb sikereket hozzak Ciprusnak” – nyilatkozta Jelena Kulicsenko.