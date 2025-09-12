A rangos eseményen rengeteg sztár tette a tiszteletét, a Manchester United legendája, David Beckham, valamint a korábbi világelső teniszcsillag, Marija Sarapova is köztük volt. Az öt éve visszavonult orosz klasszis több képet is megosztott a New York-i gálaestről, egy közös fotó erejéig pedig az Inter Miami társtulajdonosával is vidáman pózolt.

Marija Sarapova ma már boldog családanya és sikeres üzletasszony

Fotó: Neil Hall / MTI/EPA

Marija Sarapova és David Beckham közös fotója

Sarapova az Instagram-oldalán lepte meg közel 5 milliós követőtáborát egy ritkán látható fotóval, amelyen Beckhammel az oldalán pózol. Az egykori focista kezében egy pohár, a korábbi Grand Slam-bajnoknál pedig egy üveg Stella Artois sör található, és szemmel láthatóan remekül érezték magát az amerikai eseményen. Beckham egy ideje a belga sörmárka nagykövete, több reklámban is feltűnt, köztük abban a promóban, amely a Super Bowl előtt jelent meg – ebben a videóban a hollywoodi sztárszínész, Matt Damon társaságában szerepel.

Köszönöm ezt a tökéletes estét. Volt benne hamburgerevés kést, villát használva, egy mentalista, aki trükkökkel nyűgözött le minket,

és különleges emlékek, melyeket érdemes volt átélni. Ó, és David Beckham emlékeztetett arra, hogy ki nyerte a Tökéletes Kiszolgálás-kihívást Londonban” – írta a közösségi oldalán Sarapova.

A teniszvilág korábbi szexszimbóluma egyesben ötször nyert Grand Slam-tornát, öt éve vonult vissza az aktív sporttól. A Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába is beválasztották, manapság sikeres üzletasszony és boldog családanya.

