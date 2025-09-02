Rory Delap, a Ferencváros korábbi edzője, Robbie Keane asszisztenseként dolgozott hónapokig Budapesten, majd visszaköltözött Angliába, miután a fia, Liam Delap a Chelsea játékosa lett. Ezt alighanem sokan tudták, hiszen a hír bejárta a sportsajtót, azt viszont alighanem kevesebben tudják, hogy Liam Delap valóságos matekzseni.

Liam Delap a matekzseni csatárok szűk táborát erősíti

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A 22 éves csatár egy tévésműsor felvétele előtt szórakoztatta a körülötte állókat elképesztő fejszámoló tudományával. A feladat az volt, hogy mondja meg, melyik szám harmadik hatványa a hallott öt- vagy éppen hatjegyű szám. Liam Delap pedig minden feladványt tökéletesen teljesített.

Liam Delap is a math genius. 🌟pic.twitter.com/8BbPqT2cAX — Viralitity (@Viralitity) August 26, 2025

Amikor a végén megkérdezték, hogy csinálja, nevetve csak annyit mondott, hogy „okos vagyok”. Mondjuk, ez nem minden esetben igaz rá...