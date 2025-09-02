Live
Videón, ahogy a gyerekgyilkosra lecsapnak a kommandósok

Liam Delap egészen különleges játékos. A korábbi Fradi-edző és Premier League-sztár, Rory Delap fia éppen sérülésből lábadozik, ami remek lehetőség, hogy felszínre hozza a benne rejlő matekzsenit.

Rory Delap, a Ferencváros korábbi edzője, Robbie Keane asszisztenseként dolgozott hónapokig Budapesten, majd visszaköltözött Angliába, miután a fia, Liam Delap a Chelsea játékosa lett. Ezt alighanem sokan tudták, hiszen a hír bejárta a sportsajtót, azt viszont alighanem kevesebben tudják, hogy Liam Delap valóságos matekzseni.

Chelsea's English striker #09 Liam Delap celebrates scoring the team's fourth goal during the pre-season friendly football match between Chelsea and AC Milan at Stamford Bridge in London on August 10, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP), matekzseni
Liam Delap a matekzseni csatárok szűk táborát erősíti
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Liam Delap, a matekzseni

A 22 éves csatár egy tévésműsor felvétele előtt szórakoztatta a körülötte állókat elképesztő fejszámoló tudományával. A feladat az volt, hogy mondja meg, melyik szám harmadik hatványa a hallott öt- vagy éppen hatjegyű szám. Liam Delap pedig minden feladványt tökéletesen teljesített.

Amikor a végén megkérdezték, hogy csinálja, nevetve csak annyit mondott, hogy „okos vagyok”. Mondjuk, ez nem minden esetben igaz rá...

 

 

