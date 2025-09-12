Live
A német labdarúgó-válogatott Pozsonyban kapott hatalmas pofont a világbajnoki selejtezők első fordulójában, a következő játéknapon azonban nagy nehezen le tudta gyűrni az északír csapatot. Az északírek elleni kölni találkozón ott volt a lelátón a korábbi német válogatott Mats Hummels, valamint szépséges modellbarátnője, Nicola Cavanis is.

A német válogatott legutóbbi vb-selejtezőjén ott volt a lelátón a nyáron visszavonult Mats Hummels, valamint szépséges modellbarátnője, Nicola Cavanis is.

Nicola Cavanis 2023 óta alkot egy párt a világbajnok Mats Hummelsszel
Fotó: nicola@instagram

A 36 éves világbajnok focista 2023-ban kezdett randizni a német modellel, miután hétévnyi házasság után elvált a korábbi Playboy-modelltől, Cathy Fischertől. 

Nicola Cavanis beragyogta a kölni stadiont

A Dortmund egykori játékosa a kölni RheinEnergieSTADIONban nézte végig a válogatott legutóbbi vb-selejtezőjét, melyet Julian Nagelsmann csapata 3-1-re megnyert.

A németek győzelme elég nyögvenyelősre sikeredett, így a televíziós közvetítésben rengetegszer feltűnt Hummels és Nicola Cavanis.

A 26 éves szépség sikeres modellként dolgozik, olyan világmárkák foglalkoztatják, mint a Puma vagy a Victoria's Secret. Az Instagramon több mint 2 millió követője van.

Galéria: Nicola Cavanis, a német világbajnok bombatestű barátnője
Nicola Cavanis 2023 óta alkot egy párt a világbajnok Mats Hummelsszel
