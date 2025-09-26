A koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott tokiói nyári olimpia egyik meglepetését a kanadai női labdarúgó-válogatott okozta azzal, hogy megnyerte története első aranyérmét az ötkarikás játékokon. Huitema már 15 évesen debütált a felnőtt válogatottban, 16 évesen pedig megszerezte első nemzetközi gólját, ezzel pedig már a jövő potenciális sztárjaként került akkor a címlapokra. Folyamatosan felfelé ívelő karrierje egyik ékköve volt, amikor ő is olimpiai bajnok lett a kanadai válogatottban. Klubkarrierjét tekintve megfordult Európában, a férfi szakágon éppen legutóbb Bajnokok Ligáját nyert PSG női csapatában, majd onnan igazolt vissza Amerikába, egészen pontosan a Seattle Reign FC-be, ahol 2022 óta rúgja a labdát a középcsatár.

Az olimpiai bajnok focistának nem csak a mez áll jól

Fotó: Jordyn Pamela Huitema Instagram-oldala

Az olimpiai bajnok akár kapusként is helyt állna

„Arra törekszem, hogy több dolgot tudjak csinálni és több legyek, mint pusztán egy poszton bevethető játékos” – mondta a 24 éves támadó egy újságírói kérdésre válaszolva. „Ddinamikus vagyok hátul és elöl is, úgy gondolom, hogy összességében egy sokoldalú játékos próbálok lenni.” Huitema kezdetben csatár akart lenni, élvezte, hogy közelebb volt a kapuhoz, és olyan pozícióban volt, hogy segíthetett a gól előkészítésében, vagy maga is gólt szerezhetett. De 180 cm-es magasságával könnyen a lehető legellentétesebb pozícióban is játszhatott volna. „Őszintén szólva, nagyon jó kapus lennék, nagyon jó lennék benne” – állítja, amikor az újságíró felveti ezt a kérdéskört, hogy más pozícióban is lenne benne potenciál.

Huitema végül maradt csatár és a rajongók egyik kedvence.