Zehra Güneş 1999. július 7-én született a törökországi Isztambulban, a török női röplabda egyik legfontosabb alakja, aki középső blokkolóként vált rendkívül eredményes játékossá. Az 1,97 méter magas Güneş meghatározó tagja lett a klubcsapatának, a VakıfBank Isztambulnak, valamint a török válogatottnak is. A számtalan nemzetközi versenyen elért érmek és egyéni díjak mind azt bizonyítják, hogy az olimpikon sportolónő igazi világsztár lett a sportágban.

Az olimpikon sportolónő az Instán is roppant népszerű

Fotó: Zehra Güneş Instagram-oldala

Az olimpikon sportolónő a férfiak körében is népszerű

A VakıfBank számos győzelmét köszönheti többek között a játékosnak, a teljesség igénye nélkül vele együtt nyert a klub török szuperkupát, török kupát és bajnokságot is, valamint CEV-Kupát és klubvilágbajnokságot a nemzetközi szinten. Güneş egyéni szinten volt már a legértékesebb röplabdázó a hazai bajnokságban, illetve többször is bezsebelte a legjobban blokkoló játékos díját is klubszinten és a válogatottban is.

A felnőtt válogatottban létfontosságú szerepet játszott Törökország kiváló szereplésében, elég csak megemlíteni például a 2023-as Európa-bajnokságon elért aranyérmet, a 2021-es tokiói olimpián való részvételt, valamint a 2025-ös thaiföldi világbajnoki ezüstérmet.

A közösségi médiában is hódít a 26 éves szépség, az Instagramon nemrég átlépte a rajongóinak a száma a 4 millió főt.