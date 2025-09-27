Mielőtt Jade Arianna Gentile pankrátorként híressé vált volna, focistaként kereste a kenyerét. Bár túlzottan komoly sikereket nem ért el a női labdarúgásban, így is hat évig rúgta a bőrt. 2019-ben 23 meccsen játszott, az ott eltöltött 830 perc pedig a legtöbb, amennyit egy szezonon belül a pályán töltött. Az egykori csatár a West Virginia Mountaineers és az izlandi UMF Afturelding csapatában is megfordult, majd 2022 novemberében váratlanul sportágat váltott.

A szexi pankrátor, Jazmyn Nyx végleg búcsút int a WWE-nek

Visszavonul a focistából lett gyönyörű pankrátor

A World Wrestling Entertainment (WWE) NXT ugyanis szerződést ajánlott neki a Next In Line (NIL) programba, ahol a pankráció új generációjának sztárjai bontogathatják a szárnyaikat. A Jazmyn Nyx művésznevű sportolónő az elmúlt években szép sikereket ért el a ringben, aminek köszönhetően negyedmillióra nőtt a rajongóinak száma a közösségi médiában. Nyx azonban úgy döntött, hogy kilép a produkcióból, amit egy videóüzenetben jelentett be.

„Tudjátok ti is, hogy keringenek pletykák. Most szeretném tisztázni a dolgokat, ugyanis nem hosszabbítok szerződést a WWE-vel” – kezdte sokkoló bejelentését Jade Gentile.

„Személyes döntés volt, amit csak is magamért és a jövőm miatt hoztam meg. A szerződés, amit a következő három évre kínáltak nekem anyagilag egyszerűen nem volt elfogadható a számomra” – indokolta döntését a 27 éves nő, aki azt is elárulta, hogy több WWE-projektet is visszautasított. Mint elmondta, a döntésében az is közrejátszott, hogy korábban négy térdműtéten kellett átesnie, valamint volt koponyatörése és több agyrázkódás is.

„Imádom a rajongóimat, akiknek nagyon hálás vagyok. Köszönöm, hogy az elmúlt három évben támogattatok és mellettem álltatok. Csodálatos utazás volt, hiányozni fogtok” – mondta búcsúzoul Gentile, akit széles körben a világ egyik legszexibb pankrátorának tartanak.

Nyx bejelentését nem fogadták túl jól a szervezetnél, ugyanis az összes televíziós produkcióból törölték, valamint a WWE NXT legutóbbi részében látványosan kirúgták a csapatból. Bár az amerikai sportolónő hirtelen munkanélkülivé vált, cseppet sem aggódik a jövője miatt, ugyanis szerinte több lehetősége is van, ugyanakkor annak a lehetőségét kizárta, hogy OnlyFans oldalt indítson.