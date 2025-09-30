Live
A pályafutása alatt többek között a Bayar Leverkusenben, a Bayern Münchenben és az Evertonban is megfordult amerikai Landon Donovan új oldaláról mutatkozott be a szurkolóknak. A 43 éves egykori játékos ugyanis a közösségi médián keresztül a paróka kiválasztásában kérte követői segítségét.

Landon Donovan – aki az MLS történetének egyik legnagyobb sztárjának számít –, nyíltan beszélt a kopaszodási gondjairól, most éppen a követői segítéségt kérte a paróka kiválasztásában.

Landon Donovan nem elégedett a frizurájával: jöhet a paróka?
Landon Donovan nem elégedett a frizurájával: jöhet a paróka? 
Fotó: ORLANDO RAMIREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Landon Donovan paróka hordását fontolgatja

A legendás szélső már pályafutása idején is ismert volt a jellegzetes hajvonaláról. A futballtól 2019-ben visszavonuló amerikai azonban mostanra úgy érzi, kifogyott az ötletekből, és rajongóihoz fordult tanácsért.  

A közösségi médiában közzétett videóban őszintén vallott arról, hogy több hajbeültetési kísérlet is kudarcot vallott nála.

Szükségem van a segítségetekre. Már 18-19 éves korom óta küzdök ezzel. A hajvonalam egyre hátrébb húzódott, és semmi sem vált be. Nem akarom teljesen leborotválni, ahhoz nincs kedvem. Az is kizárt, hogy így hagyjam. Marad egyetlen lehetőség: egy paróka kipróbálása. De szeretném tudni, ha belevágok, milyen hajstílust válasszak?

 – mondta Donovan, hozzátéve, hogy szívesen fogadja a humoros kommenteket is, de komoly javaslatokat is vár azért.

A pályán természetesen nem a haja, hanem a teljesítménye miatt jegyezték meg a nevét. Donovan 2009 és 2014 között az LA Galaxy játékosaként kétszer is kölcsönben szerepelt az Evertonban. A liverpooli klub szurkolói hamar megkedvelték, hiszen mindössze 22 mérkőzésen játszott, mégis két gólt szerzett és kilenc gólpasszt is jegyzett.

Hazájában máig igazi legenda: az MLS történetének egyik szimbólumaként hatszoros bajnoknak mondhatja magát a LA Galaxy és a San Jose Earthquakes színeiben. Európában is több csapatban megfordult: az Everton mellett játszott a Bayer Leverkusen és a Bayern München csapatában is, 

bár sikerei elsősorban az Egyesült Államokhoz köthetők.  

