Az egykori, Premier League-csatár, Victor Ibarbo intim pletykák kereszttüzébe került, ugyanis állítólag kórházba juttatott egy nőt a hatalmas péniszével.

Vajon tényleg akkora pénisze van Victor Ibarbónak?

Fotó: JUAN BARRETO / AFP

„Veszélyes fegyver" a PL-sztár hatalmas pénisze

A történetet Allan Nyom, Ibarbo akkori csapattársa elevenítette fel az El After című podcastban. Nyom arról beszélt, hogy amikor először pillantotta meg Ibarbo intim testrészét az öltözőben,

teljesen megdöbbent, mivel szerinte „soha életében nem látott hasonlót”. Hozzátette: Olaszországban, valamint mindenhol, ahol korábban játszott, ugyanerről suttogtak a játékossal kapcsolatban.

Nyom visszaemlékezése szerint nemcsak a játékostársai, hanem a klub dolgozói között is pletykatéma volt a kolumbiai csatár adottsága. Egy alkalommal az egyik munkatárs még külön meg is kérdezte tőle, valóban igaz-e, amit Ibarbo nemi szervéről hallottak.

A kameruni védő említett egy esetet is, amikor állítása szerint Ibarbónak egy nőt kellett kórházba vinnie, miután túlságosan vadul alakult az együtt töltött éjszaka. Nyom hangsúlyozta:

Ez tényleg megtörtént.

Victor Ibarbo 2015-ben kölcsönben érkezett a Watfordhoz az olasz Cagliaritól, ám mindössze négy tétmérkőzésen kapott lehetőséget, gólt nem szerzett. A Serie A-ban több mint 100 találkozón lépett pályára a Cagliari színeiben, valamint a Romát is erősítette, igaz, ott szintén nem tudott kiemelkedőt nyújtani.

A kolumbiai válogatottban 2010 és 2016 között 16 alkalommal játszott, és része volt a brazíliai világbajnokságra kijutó keretnek is. Bár klubszinten nem tudott igazán maradandót alkotni, a korábbi FIFA videojáték (napjainkban EA Sports FC) rajongói körében óriási népszerűségre tett szert villámgyors sebességmutatói miatt.

A jelenleg 35 éves, a kolumbiai másodosztályú Inter Palmira csapatában játszó

Ibarbo nem kommentálta sem Nyom állításait, sem a róla keringő szaftos pletykákat.

Pályafutására alapvetően a gyorsasága, a munkabírása és a válogatottban elért sikerei miatt maradnak emlékeznek, de úgy tűnik, karrierje mellett egy másik, igencsak szokatlan történet is kitartóan él a futballközegben.