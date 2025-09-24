A november 14-én Miamiban sorra kerülő bemutató mérkőzés előtt New Yorkban tartották meg az első hivatalos sajtótájékoztatót, ahol a két bunyós látványos előbb szócsatát vívott, végül a pornósztárnak kellett közbelépnie, hogy ne legyen még nagyobb balhé.

Jake Paul és Gervonta Davis még nagyobb balhéját a pornósztár, Rubi Rose akadályozta meg

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pornósztár lépett közbe a botrányos sajtótájékoztatón

A feszült hangulat után hamar elszabadultak az indulatok:

Gervonta Davis lökött egyet Jake Paulon, mire a YouTuberből lett ökölvívó azonnal visszaadta a „kölcsönt”. A helyzet gyorsan elfajulhatott volna, ha nem lép közbe Rubi Rose, aki szó szerint a két harcos közé állt, így akadályozva meg a tettlegességet.

Az OnlyFans-modell Rose – aki több mint ötmillió Instagram-követővel rendelkezik, és Paul egyik szponzori együttműködésének nagykövete –, igazi békebíróként tette magát hasznossá, olyannyira, hogy a rajongók szerint ő lett a sajtótájékoztató „legnagyobb sztárja”. Egy hozzászólásban ironikusan megjegyezték:

Rubi Rose a valódi MVP, jobban őrizte a rendet, mint a biztonságiak.

Rubi Rose stepped in to stop Jake Paul and Gervonta Davis from going at it during their face off 😭 pic.twitter.com/sNPEv77ihl — ryan 🤿 (@scubaryan_) September 23, 2025

Különleges szabályok mellett csap össze Paul és Davis

A mérkőzés tíz menetre lesz kiírva, háromperces menetekkel, ám a meccs nem számít bele a profi rekordjukba. Ettől függetlenül a kiütés engedélyezett, és három ringbíró pontoz majd, hogy hivatalosan is legyen győztese a párharcnak.

A súlykülönbség az oka, hogy nem lesz hivatalos a meccs:

Jake Paul a (kb. 90,7 kg) cirkálósúlyú kategóriában szerepel, míg Gervonta Davis a WBA világbajnoki övét 61,2 kg-ban őrzi. Összesen nagyjából tehát 30 kilogramm választja el őket, emiatt a meccs nem kaphat profi besorolást. Paulnak ráadásul vállalnia kellett, hogy nem mérlegel 195 fontnál (kb. 88,5 kg) többet.

A szópárbaj hevében történt lökdösődést Paul szinte el is bagatellizálta:

Őszintén szólva először észre sem vettem. Vissza kell néznem a felvételt, hogy tényleg elmozdultam-e egyáltalán. Gyors srác, ez teszi érdekessé a csatát.

