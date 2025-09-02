Arjen Robben neve fogalom a futballvilágában . A holland szélső legendás volt arról, hogy amikor a jobbszélről befelé vezette a labdát, a kapusok és a védők már előre tudták, mi következik – és mégis ritkán tudták megállítani. Kiszámítható, de megállíthatatlan mozdulatsora, a befelé cselezés és bal lábas lövés, a világ egyik legfélelmetesebb fegyverévé vált. Hasonló játékstílust képviselt, mint napjainkban Mohamed Szalah, csak éppen több futással és perchjére a gyakori sérülések miatt több kihagyással.

Lövés ballal jobbról: Arjen Robben védjegye, amivel a sírba kergette a kapusokat. A kerékpár és futás után most új sportágban, padelben próbálkozik

Fotó: WERNER EIFRIED / GES-Sportfoto

Most, évekkel visszavonulása után, Robben újra reflektorfénybe került – de immár a padelpályán.

Robben új pályán: padelben is nyerő

A holland klasszis a CUPRA FIP Touron debütált Westerborkban, ahol első hivatalos mérkőzését rögtön meg is nyerte. Partnerével, Werner Lootsmával hat meccslabdát hárítva 4-6, 6-3, 7-6-ra győzték le Ralph Boekemát és Mark Weldmate-et.

A főtáblán azonban már nem tudott csodát tenni: Sten Richters és Thijs Roper gyorsan megállították (6-1, 6-0). A mérkőzés után Robben szerényen nyilatkozott:

„Nem hiszem, hogy ezt annyira komolyan tudnám venni. Alacsony elvárásokkal kezdtem, bár igyekeztem harcolni és minél több pontot szerezni.”

Szenvedélyes sportoló amatőrként is

A pályafutása során gyakran sérülésekkel küzdő Robben a Real Madridnál és a holland válogatottnál is „kristálycsillag” becenevet kapott törékenysége miatt. Ennek ellenére 96-szor öltötte magára a nemzeti mezt, a Bayern Münchennél pedig korszakos játékossá vált.

Arjen Robben új kihívása: a padel

Fotó: padelfip

Most 41 évesen is elképesztően jó formában van, amit a padelpályán mutatott dinamizmusa is bizonyít. Sőt, a sportág iránti rajongása annyira erős, hogy saját kertjében is építtetett egy pályát.

A futball utáni években Robben visszavonultan, de aktívan él:

Több jótékonysági kezdeményezésben vett részt

Edzőként is kipróbálta magát a Groningen utánpótlásában

Üzleti befektetései révén is jelen van a sport világában.

Emellett rendszeresen feltűnik kerékpáros versenyeken amatőr indulóként, hiszen a biciklizés is szenvedélye

Két éve pedig azzal hallatott magáról, hogy elindult a rotterdami maratoni futóversenyen, mi több, remek idővel, 2 óra 58 perc alatt teljesítette a távot.

Ilyen fizikummal Robben akár még a futballpályán is megállná a helyét. Persze aki egyszer a csúcson járt, nem szívesen adja alább.