Arjen Robben neve fogalom a futballvilágában . A holland szélső legendás volt arról, hogy amikor a jobbszélről befelé vezette a labdát, a kapusok és a védők már előre tudták, mi következik – és mégis ritkán tudták megállítani. Kiszámítható, de megállíthatatlan mozdulatsora, a befelé cselezés és bal lábas lövés, a világ egyik legfélelmetesebb fegyverévé vált. Hasonló játékstílust képviselt, mint napjainkban Mohamed Szalah, csak éppen több futással és perchjére a gyakori sérülések miatt több kihagyással.
Most, évekkel visszavonulása után, Robben újra reflektorfénybe került – de immár a padelpályán.
A holland klasszis a CUPRA FIP Touron debütált Westerborkban, ahol első hivatalos mérkőzését rögtön meg is nyerte. Partnerével, Werner Lootsmával hat meccslabdát hárítva 4-6, 6-3, 7-6-ra győzték le Ralph Boekemát és Mark Weldmate-et.
A főtáblán azonban már nem tudott csodát tenni: Sten Richters és Thijs Roper gyorsan megállították (6-1, 6-0). A mérkőzés után Robben szerényen nyilatkozott:
„Nem hiszem, hogy ezt annyira komolyan tudnám venni. Alacsony elvárásokkal kezdtem, bár igyekeztem harcolni és minél több pontot szerezni.”
A pályafutása során gyakran sérülésekkel küzdő Robben a Real Madridnál és a holland válogatottnál is „kristálycsillag” becenevet kapott törékenysége miatt. Ennek ellenére 96-szor öltötte magára a nemzeti mezt, a Bayern Münchennél pedig korszakos játékossá vált.
Most 41 évesen is elképesztően jó formában van, amit a padelpályán mutatott dinamizmusa is bizonyít. Sőt, a sportág iránti rajongása annyira erős, hogy saját kertjében is építtetett egy pályát.
A futball utáni években Robben visszavonultan, de aktívan él:
Ilyen fizikummal Robben akár még a futballpályán is megállná a helyét. Persze aki egyszer a csúcson járt, nem szívesen adja alább.