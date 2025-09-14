Több ezer rajongóját varázsolta el pénteken este az MVM Dome-ban napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb popsztárja, Robbie Williams.

Robbie Williams pirosban jött, de zöld-fehérben távozhatott az MVM Dome-ból

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Fradi-mezt kapott Robbie Williams

Egy ekkora sztár koncertjére a rajongók mellett érthető módon számos hazai, vagy éppen Magyarországon élő híresség is kíváncsi. Így nincs azon mit csodálkozni, hogy a Ferencváros Európa-liga-induló focicsapatának ír edzője, Robbie Keane is ott volt az MVM Dome-ban. És, ha már ott volt, akkor egy ajándékkal is készült névrokonának: míg a Fradi edzője egy fanntasztikus koncertélménnyel, addig a popsztár egy Fradi-mezzel gazdagabban térhetett haza, illetve folytathatta a turnét.

Gyorsan megtalálták a közös hangot

A két Robbie gyorsan megtalálhatta a közös hangot, hiszen számos kapcsolódási pont van az életükben. Keane-ről mindenki tudja, hogy ír, hiszen az ír válogatott történetének legeredményesebb csatáráól van szó. Azonban azt talán nem ennyire ismert tény, hogy nagyapja révén Robbie Williamsben is csörgedezik ír vér.

Robbie Williams zenész, és ugyan Robbie Keane nem az, viszont van neki híres zenész rokona: a legendás manchesteri The Smiths zenekar alapító-frontembere, Steven Patrick Morrissey (szólókarrierjében csak Morrissey) a másodunkotestvére a Fradi edzőjének.

És természtesen mindketten imádják a focit! Robbie Keane esetében ez talán a Napnál is világosabb, de Robbie Williamsről is már-már közismert. A számos jótékonysági meccsen pályára lépő popsztár olyan elkötelezett szurkolója a Stoke-on-Tent-i Port Vale focicsapatának, hogy a jelenleg az angol harmadosztályban (League One) szereplő klub 2024. február 3-án még elnökének is megválasztotta.