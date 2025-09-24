Az egész futballvilágot megrázta Diogo Jota és öccse, André Silva halála, akik júliusban autóbalesetben vesztették életüket. A portugál válogatott mérkőzésein, így a magyarok elleni vb-selejtezőn is megemlékeztek Jotáról, valamint egykori klubjai, a Liverpool és a Wolverhampton is így tett. A hétfő esti, párizsi Aranylabda-gálán is lerótták a tiszteletüket a jelenlévők a tragikus sorsú testvérpár előtt, természetesen Jota özvegye, Rute Cardoso is megjelent az eseményen.

Rute Cardoso, a tragikus sorsú Diogo Jota özvegye

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Rute Cardoso hófehér ruhában jelent meg Párizsban

Az Aranylabda-gálán a portugál labdarúgó özvegye hófehér estélyi ruhában jelent meg, a közösségi médiát pedig elárasztották a találgatások, hogy vajon miért választott menyasszonyi ruhára hasonlító öltözéket Cardoso.

A kommentelők többsége szerint a háromgyermekes édesanya ezzel akarta felidézni az esküvője napját,

amikor 10 nappal férje halála előtt mondták ki a boldogító igent Portóban – számolt be róla a Bors.

Rute Cardoso, femme de Diogo Jota, est présente à la cérémonie du #BallonDor . 🥹🇵🇹🕊️ pic.twitter.com/zkCV1W34Ru — Actu Foot (@ActuFoot_) September 22, 2025

Az Aranylabda-gála megrázó pillanata volt, amikor Cardoso hófehér ruhában, kezében egy rózsafüzérrel lépett a vörös szőnyegre.

Jota özvegyének jellegzetes öltözéke így szimbólummá vált, hiszen egyszerre szólt a szerelemről, az összetartozásról és az örök búcsúról.

Az Ousmane Dembélé sikerét hozó nagyszabású esemény megható jelenete volt, amikor külön megemlékeztek Diogo Jotáról és André Silváról is. A szervezők egy rövidfilmet vetítettek le, amelyben a Liverpool portugál futballistájának legszebb góljaiból és emlékezetes pillanataiból állítottak össze válogatást. A közönség állva tapsolt, így rótta le tiszteletét a tragikusan fiatalon elhunyt testvérpár előtt, akik mindketten örökre nyomot hagytak a futball világában.

