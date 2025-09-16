Saga Andersson 2025 augusztusában Ouluban 4,55 méteres egyéni csúcsot ugrott, amivel az idényben a finn mezőny élére állt. Pár héttel korábban, a Kalevan kisatként ismert finn országos bajnokságon magabiztos sorozattal lett országos bajnok 4,45 méterrel, amely után így értékelt: „Őrületes verseny, fantasztikus közönség. Életem egyik legjobb eredménye.”
Mindez persze nem előzmény nélküli: már a 2023-as budapesti világbajnokságon is ott volt, akkor még szerényebb eredménnyel, ám a magyar közönségnek így is megmaradt az emlékezetében. Nemcsak a pályán, hanem a közösségi oldalain is külön megemlékezett a magyar fővárosról, így nem meglepő, hogy Budapesten is hamar kialakult a rajongótábora.
Saga egy új szokással is felhívta magára a figyelmet: minden ugrás után elővesz egy apró jegyzetfüzetet, és felírja a tapasztalatait. A módszer bevált, hiszen rögtön aranyérem lett belőle. A koncentráció és a tudatos építkezés kézzelfogható jele ez, miközben a gesztusban van valami bájosan emberi is.
Az Andersson családban azonban a rúdugrás nem szokatlan téma. Saga edzője édesapja, Björn Andersson, húga, Silja pedig szintén rúdugró. Egy igazi családi műhely, ahol a technika és a fegyelem szó szerint otthonról jön.
A testvérek közt egészséges rivalizálás, a pályán kívül pedig szoros összetartás működik – Saga nyugodt kisugárzásának ez az alapja.
A Finn Atlétikai Szövetség hivatalos névsora szerint Saga Andersson is bekerült a 2025-ös tokiói világbajnokságon induló csapatba, ahol Elina Lampelával és Wilma Murtóval együtt képviselte hazáját a női rúdugrásban. A finn hölgyek hétfőn a selejtezőben voltak érdekeltek, de senki nem jutott tovább. Lampela egy hellyel maradt le a döntőről, Murto érvényes ugrást sem tudott bemutatni. Lampela 4,45 méterrel, Andersson 4,25-tel végzett.
És hogy mitől különleges? Abban erős, amiben maga a rúdugrás a legszebb: ritmus, rugalmasság, ív. Csakhogy az ő ugrásaiban ott van még valami plusz – a skandináv báj, amelytől minden mozdulat egyszerre sportteljesítmény és esztétikai élmény.