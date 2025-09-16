Saga Andersson 2025 augusztusában Ouluban 4,55 méteres egyéni csúcsot ugrott, amivel az idényben a finn mezőny élére állt. Pár héttel korábban, a Kalevan kisatként ismert finn országos bajnokságon magabiztos sorozattal lett országos bajnok 4,45 méterrel, amely után így értékelt: „Őrületes verseny, fantasztikus közönség. Életem egyik legjobb eredménye.”

„Élvezem az életet” – ez a mottója Saga Andersson finn bajnoknak

instagram.com/sagaviolaa

Mindez persze nem előzmény nélküli: már a 2023-as budapesti világbajnokságon is ott volt, akkor még szerényebb eredménnyel, ám a magyar közönségnek így is megmaradt az emlékezetében. Nemcsak a pályán, hanem a közösségi oldalain is külön megemlékezett a magyar fővárosról, így nem meglepő, hogy Budapesten is hamar kialakult a rajongótábora.

Szokatlan rituálék és családi háttér

Saga egy új szokással is felhívta magára a figyelmet: minden ugrás után elővesz egy apró jegyzetfüzetet, és felírja a tapasztalatait. A módszer bevált, hiszen rögtön aranyérem lett belőle. A koncentráció és a tudatos építkezés kézzelfogható jele ez, miközben a gesztusban van valami bájosan emberi is.