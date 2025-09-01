A US Open szombati játéknapján Jannik Sinner feszült, négy szettes csatában győzte le Denis Shapovalovot. A győzelem utáni pillanatokban azonban valami egészen másra figyelt fel a közönség: amikor a teniszező rápillantott a telefonjára, a kamerák elkapták a háttérképet, amelyről, sokan úgy vélik, Laila Hasanovic mosolya köszönt vissza.

Jannik Sinner Laila Hasanovic oldalán találta meg a boldogságot? Ez lehet az idei US Open egyik szenzációja Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez azért is kavarta fel az állóvizet, mert Sinner korábban elismerte, hogy „új kapcsolatban él”,korábban a szintén teniszező orosz Kalinszkaja volt a barátnője. Igaz, hivatalosan nem vallott színt: „Igen, de a magánéletünkről nem beszélünk.” Úgy tűnik, a titoktartás nem sikerült tökéletesen.

Laila Hasanovic élvezi a sportcsillagok társaságát

Laila Hasanovic neve nem ismeretlen a sportvilágban: a gyönyörű modell korábban Mick Schumacher, a Forma–1 egykori pilótájának barátnője volt. A kapcsolat azonban még az év elején véget ért, így a dán szépség szíve szabad volt, amikor a pletykák szerint Sinnerrel hozták hírbe.

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Az olasz teniszező igyekezett gyorsan eloszlatni a találgatásokat, amikor a koppenhágai útjáról kérdezték: „Csak néhány fotózással kapcsolatos munkám miatt utaztam oda. Semmi más.” A rajongókat azonban ez nem győzte meg teljesen.

Sinner gyengélkedése a US Openen: magánéleti zűr a pályán?

A spekulációk odáig fajultak, hogy egyesek már Sinner játékát is a románc rovására írták. A Shapovalov elleni mérkőzésen szokatlanul sok hibát vétett, amit ő maga is elismert: „Nem vagyok gép. Néha én is küszködöm.”

A világsajtó pedig máris összekapcsolta a magánéleti nyomást a pályán látott hullámzó teljesítménnyel. Sinner azonban nem titkolta: szeretné, ha az elkövetkező hetekben csak a címvédésre koncentrálhatna. Hogy sikerül-e kizárnia a bulvárzajt, az a következő körben, Alexander Bublik ellen kiderül.