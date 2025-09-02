Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az egész pletyka úgy kezdődött, hogy a US Open szombati játéknapján Jannik Sinner egy kemény, négy szettes csatában győzte le Denis Shapovalovot. Eddig még semmi extra, azonban a győzelem utáni pillanatokban valami egészen másra figyelt fel a publikum: amikor a teniszező rápillantott a telefonjára, a kamerák elkapták a háttérképet, amelyről, sokan úgy vélik, Laila Hasanovic mosolya köszönt vissza. Innen pedig nem volt megállás, beindultak a lapok, ráadásul a gyönyörű hölgy sem ismeretlen az újságíróknak, mert korábban Mick Schumacher, a Forma–1 egykori pilótájának barátnője volt.

Állítólag Sinner lett az új kedvese

Sinner új kedvese rendkívül aktív a közösségi médiában

A 2000 novemberében született Hasanovic koppenhágai modell és mellette közösségi média influenszer. Szeptember elején több mint 371 000 követője van az Instagramon és több mint 48 500 feliratkozója a YouTube-on, és a divathét vlogjaitól a napi szettekig mindenféle tartalmat posztol. Hasanovic olyan márkákkal is együtt dolgozott, mint az Armani Beauty és a Prada Beauty.

Hasanovicról, ahogy írtuk is, köztudott volt, hogy Mick Schumacher autóversenyzővel, a Forma-1-es legenda, Michael Schumacher fiával járt. A két fél még 2023 augusztusában hozta nyilvánosságra a kapcsolatát, és idén tavasszal szakítottak egymással. A modell állítólag közel állt a Schumacher családhoz, és egyike volt azon kevés embernek, akiknek engedélyezték, hogy meglátogassák Michaelt, akit 2013-as síbalesete óta nem láttak a nyilvánosság előtt.