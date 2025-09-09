Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Mint egy veszett kutya: hatalmasat harapott Zelenszkij Brüsszel kezébe

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az RTL Klub korábbi műsorvezetője Héder Barna nagy bajba került. Újabb magyar sportbotrány borzolja a kedélyeket, ugyanis Héder a tavalyi párizsi játékok óta nem fizette ki a vívóversenyek közvetítésében dolgozó 47 embernek járó pénzt, aki ígéretet tett arra, hogy legfeljebb egy hónapon belül rendezi az elmaradásokat.

Itt az újabb elképesztő magyar sportbotrány, ismert sportriporter, Héder Barna ugyanis legalább 50 millió forinttal tartozhat az olimpiai stábnak.

Héder Barna sportbotrányáról hangos a sajtó
Héder Barna sportbotrányáról hangos a sajtó
Fotó: MTI/Zih Zsolt

Újabb magyar sportbotrány

A Nemzeti Sport információi szerint már évek óta közszájon forog a sportmédiában tevékenykedők körében, hogy a 2021-es tokiói olimpiai vívó, illetve öttusaversenyek, és 

a 2024-es párizsi vívó-, súlyemelő- és az öttusához tartozó vívóversenyek élő közvetítését lebonyolító Emmy-díjas magyar stáb honoráriumának kifizetését súlyos problémák övezik.

A lap hozzáteszi, hogy a forgatásokat követően a bérek utalása nem, vagy jelentős késéssel, akár évek múltán valósult meg, noha a fedezet már rendelkezésre állt.

Az olimpiákon dolgozó magyar stáb tagjai azzal a Sportos Aramis Média Zrt.-vel kötöttek szerződéseket (a cég fő tevékenysége a villanyszerelés), melynek állandó és egyedüli vezetője a 63 éves sportriporter, Héder Barna.

A kialakult helyzetet a szűkebb nyilvánosság előtt egy a Facebookon megjelenő, Rónai Egon műsorvezető által közzétett videós bejegyzés (melyben Héder is szerepel mint interjúalany) alatt található hozzászólások fedték fel.

Varga Norbert arról írt, hogy Héder neki és a teljes magyar stábnak tartozik a fizetésével, nem lehet őt elérni, és nem tudni, hol van a pénz. Kollégája, Ács Ferenc megerősítette ezt: 

Héder eltűnt a pénzzel, ígérgetett, de nem fizet, és heteken-hónapokon keresztül elérhetetlen.

A Nemzeti Sport forrásai szerint 2024 decemberében több stábtag végrehajtást indított a Sportos Aramis Média Zrt. ellen, de az érintett számlán 200 000 forint alatti összeg volt csak fellelhető. A végrehajtók kimentek a cég telephelyére, ahol nem találtak semmit, hiszen az ingatlant Héder már eladta, feltehetően a korábban felhalmozott adósságai miatt.

Mivel már eltelt egy év a 2024-es olimpia óta, késedelmi kamat rakódik hónapról hónapra az el nem utalt pénzösszegekre, amit szintén Hédernek kell majd rendeznie, ha hajlandó rá. A tartozás információink szerint legalább 50 millió forintra tehető, de elképzelhető, hogy nagyobb összegről van szó. A munkatársak többsége kapott előleget, de nem mindenki.

A lapnak sikerült elérnie Héder Barnát, aki „elismerte, a tartozás fennáll. Állítása szerint az előleget mindenki megkapta, és a tartozás rendezésére is megvan a fedezet, azonban mivel a történet többszereplős, a nyár és a szabadságok miatt a folyamat lelassult."

Hétfőn vették fel a fonalat, tárgyalt is az ügyben, és ígéretet tett rá, hogy három héten, de legfeljebb egy hónapon belül rendezi az összes elmaradást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!