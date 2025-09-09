Itt az újabb elképesztő magyar sportbotrány, ismert sportriporter, Héder Barna ugyanis legalább 50 millió forinttal tartozhat az olimpiai stábnak.

Héder Barna sportbotrányáról hangos a sajtó

Fotó: MTI/Zih Zsolt

Újabb magyar sportbotrány

A Nemzeti Sport információi szerint már évek óta közszájon forog a sportmédiában tevékenykedők körében, hogy a 2021-es tokiói olimpiai vívó, illetve öttusaversenyek, és

a 2024-es párizsi vívó-, súlyemelő- és az öttusához tartozó vívóversenyek élő közvetítését lebonyolító Emmy-díjas magyar stáb honoráriumának kifizetését súlyos problémák övezik.

A lap hozzáteszi, hogy a forgatásokat követően a bérek utalása nem, vagy jelentős késéssel, akár évek múltán valósult meg, noha a fedezet már rendelkezésre állt.

Az olimpiákon dolgozó magyar stáb tagjai azzal a Sportos Aramis Média Zrt.-vel kötöttek szerződéseket (a cég fő tevékenysége a villanyszerelés), melynek állandó és egyedüli vezetője a 63 éves sportriporter, Héder Barna.

A kialakult helyzetet a szűkebb nyilvánosság előtt egy a Facebookon megjelenő, Rónai Egon műsorvezető által közzétett videós bejegyzés (melyben Héder is szerepel mint interjúalany) alatt található hozzászólások fedték fel.

Varga Norbert arról írt, hogy Héder neki és a teljes magyar stábnak tartozik a fizetésével, nem lehet őt elérni, és nem tudni, hol van a pénz. Kollégája, Ács Ferenc megerősítette ezt:

Héder eltűnt a pénzzel, ígérgetett, de nem fizet, és heteken-hónapokon keresztül elérhetetlen.

A Nemzeti Sport forrásai szerint 2024 decemberében több stábtag végrehajtást indított a Sportos Aramis Média Zrt. ellen, de az érintett számlán 200 000 forint alatti összeg volt csak fellelhető. A végrehajtók kimentek a cég telephelyére, ahol nem találtak semmit, hiszen az ingatlant Héder már eladta, feltehetően a korábban felhalmozott adósságai miatt.

Mivel már eltelt egy év a 2024-es olimpia óta, késedelmi kamat rakódik hónapról hónapra az el nem utalt pénzösszegekre, amit szintén Hédernek kell majd rendeznie, ha hajlandó rá. A tartozás információink szerint legalább 50 millió forintra tehető, de elképzelhető, hogy nagyobb összegről van szó. A munkatársak többsége kapott előleget, de nem mindenki.

A lapnak sikerült elérnie Héder Barnát, aki „elismerte, a tartozás fennáll. Állítása szerint az előleget mindenki megkapta, és a tartozás rendezésére is megvan a fedezet, azonban mivel a történet többszereplős, a nyár és a szabadságok miatt a folyamat lelassult."

Hétfőn vették fel a fonalat, tárgyalt is az ügyben, és ígéretet tett rá, hogy három héten, de legfeljebb egy hónapon belül rendezi az összes elmaradást.