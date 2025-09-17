Live
Az angol golfozó, Tyrrell Hatton nemcsak játékával, hanem egy komikus jelenettel is a figyelem középpontjába került a Ryder Kupára való felkészülése során. A 33 éves játékos a New York állambeli Farmingdale-ben, a legendás Bethpage Black pályán edzett csapattársaival, amikor ütés közben egy hatalmasat szellentett.

Tyrrell Hatton az edzés közben éppen erőteljes ütésre készült, amikor a lendítés pillanatában egy nagyot szellentett.

Tyrrell Hatton hatalmasat szellentett edzés közben
Fotó: RAJ MEHTA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tyrrell Hatton szellentett, meghódította az internetet

A világ 25. számú golfozója

 azonnal elnevette magát, majd képtelen volt folytatni az ütést. A csapattársak sem bírták nevetés nélkül az esetet, a jelenetről készült videó pedig hódító útjára indult az interneten.

A rajongók természetesen nem hagyták szó nélkül a mulatságos pillanatot. „Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy ne kövesd végig a mozdulatot” – írta valaki viccesen. Egy másik kommentelő egyszerűen csak annyit fűzött hozzá: „Zseniális.” Volt, aki pedig ironikusan megjegyezte: „Ez a Ryder Kupa igazi nyomása.” 

Habár Hatton a kínos pillanatával nagy derültséget okozott, a Ryder Kupa valójában az egyik legnagyobb próbatétel a karrierjében. Az európai csapat szeptember végén vág neki a mérkőzéseknek az amerikai közönség előtt, ahol hagyományosan feszült és ellenséges a légkör.

Luke Donald kapitány például ezért különleges módszert vetett be, hogy felkészítse játékosait a hangulatra és a nyomására. 

A golfozók virtuális valóság szemüvegekkel (VR) edzenek, amelyek élethű módon szimulálják a pályán rájuk váró zajokat, bekiabálásokat és provokációkat.  

Rory McIlroy a felkészülés részleteiről mesélve elárulta: minden játékos személyre szabott élményt kap, beleértve azokat a beszólásokat is, amelyekkel valószínűleg találkozni fognak a pályán. „Jobb, ha előre hozzászoksz ahhoz, amit hallani fogsz" – mondta a világranglistán második játékosa. – 

Higgyék el, nem való újságba, amit hall az ember.

 Egy biztos: ha Hattonon múlik, New Yorkban a jókedvből sem lesz hiány.  

