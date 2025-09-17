Tyrrell Hatton az edzés közben éppen erőteljes ütésre készült, amikor a lendítés pillanatában egy nagyot szellentett.
A világ 25. számú golfozója
azonnal elnevette magát, majd képtelen volt folytatni az ütést. A csapattársak sem bírták nevetés nélkül az esetet, a jelenetről készült videó pedig hódító útjára indult az interneten.
A rajongók természetesen nem hagyták szó nélkül a mulatságos pillanatot. „Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy ne kövesd végig a mozdulatot” – írta valaki viccesen. Egy másik kommentelő egyszerűen csak annyit fűzött hozzá: „Zseniális.” Volt, aki pedig ironikusan megjegyezte: „Ez a Ryder Kupa igazi nyomása.”
Habár Hatton a kínos pillanatával nagy derültséget okozott, a Ryder Kupa valójában az egyik legnagyobb próbatétel a karrierjében. Az európai csapat szeptember végén vág neki a mérkőzéseknek az amerikai közönség előtt, ahol hagyományosan feszült és ellenséges a légkör.
Luke Donald kapitány például ezért különleges módszert vetett be, hogy felkészítse játékosait a hangulatra és a nyomására.
A golfozók virtuális valóság szemüvegekkel (VR) edzenek, amelyek élethű módon szimulálják a pályán rájuk váró zajokat, bekiabálásokat és provokációkat.
Rory McIlroy a felkészülés részleteiről mesélve elárulta: minden játékos személyre szabott élményt kap, beleértve azokat a beszólásokat is, amelyekkel valószínűleg találkozni fognak a pályán. „Jobb, ha előre hozzászoksz ahhoz, amit hallani fogsz" – mondta a világranglistán második játékosa. –
Higgyék el, nem való újságba, amit hall az ember.
Egy biztos: ha Hattonon múlik, New Yorkban a jókedvből sem lesz hiány.